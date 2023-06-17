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  4. Карло в шоке. Анчелотти недоволен руководством Реала
Испания
17 июня 2023, 08:53 |
974
0

Карло в шоке. Анчелотти недоволен руководством Реала

Итальянцу не нравится отношение к нему

17 июня 2023, 08:53 |
974
0
Карло в шоке. Анчелотти недоволен руководством Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти недоволен тем, как руководства клуба относиться к нему.

Среди прочего, Анчелотти буквально возмущен тем, что топ-менеджмент «Реала» во главе с президентом клуба Флорентино Пересом не принимают во внимание его мнение относительно трансферов. Также итальянский тренер недоволен тем, что руководство «сливочных» до сих пор не выполнило свои некоторые обещания по усилению состава.

Впрочем, сообщается, что Карло Анчелотти покидать «Реал» сейчас не намерен, а хочет доработать до конца свой контракт, который рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, Карло Анчелотти возглавил «Реал» летом 2021 года. Сезон-2022/2023 «сливочные» завершили на второй позиции в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что Анчелотти подал в суд на английский клуб «Эвертон».

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
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