Шевченко дал оценку победе сборной Украины над командой Северной Македонии
Экс-наставник национальной команды – о выигрыше в Скопье
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о волевой победе «сине-желтых» в гостевой встрече с командой Северной Македонии (3:2) в отборе на Евро-2024.
«Отличная игра и характер нашей сборной. Заслуженная победа после невероятного отыгрыша во втором тайме. Поздравляю нашего тренера, Сергея Реброва, с отличным дебютом и первой из будущих побед», – написал Шевченко в Инстаграме.
Напомним, в таблице группы С лидирует сборная Англии, у которой 9 очков из девяти возможных. Сборная Украины занимает второе место, имея три очка. Она опережает команды Италии и Северной Македонии по дополнительным показателям.
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