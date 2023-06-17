Шевченко дал оценку победе сборной Украины над командой Северной Македонии

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о волевой победе «сине-желтых» в гостевой встрече с командой Северной Македонии (3:2) в отборе на Евро-2024.

«Отличная игра и характер нашей сборной. Заслуженная победа после невероятного отыгрыша во втором тайме. Поздравляю нашего тренера, Сергея Реброва, с отличным дебютом и первой из будущих побед», – написал Шевченко в Инстаграме.

Напомним, в таблице группы С лидирует сборная Англии, у которой 9 очков из девяти возможных. Сборная Украины занимает второе место, имея три очка. Она опережает команды Италии и Северной Македонии по дополнительным показателям.