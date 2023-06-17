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  4. Шевченко дал оценку победе сборной Украины над командой Северной Македонии
Чемпионат Европы
17 июня 2023, 08:15 | Обновлено 17 июня 2023, 08:19
4724
2

Шевченко дал оценку победе сборной Украины над командой Северной Македонии

Экс-наставник национальной команды – о выигрыше в Скопье

17 июня 2023, 08:15 | Обновлено 17 июня 2023, 08:19
4724
2
Шевченко дал оценку победе сборной Украины над командой Северной Македонии
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о волевой победе «сине-желтых» в гостевой встрече с командой Северной Македонии (3:2) в отборе на Евро-2024.

«Отличная игра и характер нашей сборной. Заслуженная победа после невероятного отыгрыша во втором тайме. Поздравляю нашего тренера, Сергея Реброва, с отличным дебютом и первой из будущих побед», – написал Шевченко в Инстаграме.

Напомним, в таблице группы С лидирует сборная Англии, у которой 9 очков из девяти возможных. Сборная Украины занимает второе место, имея три очка. Она опережает команды Италии и Северной Македонии по дополнительным показателям.

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Источник Instagram
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Два різних тайма. Результат на характері. Реброву вдалося достукатися до гравців в перерві.
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+4
Alexx
Відмінна гра ? Люди просто совесть потеряли .Скажи что повезло .все влетало .но игры никакой у Украиеы не было 
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+1
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