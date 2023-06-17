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Швеция
16.06.2023 20:00 – FT 4 : 1
Новая Зеландия
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17 июня 2023, 04:29 |
125
0

ВИДЕО. Польша выиграла у Германии, Швеция уничтожила Новую Зеландию

17 июня состоялись 3 товарищеских матча с участием европейских сборных

17 июня 2023, 04:29 |
125
0
ВИДЕО. Польша выиграла у Германии, Швеция уничтожила Новую Зеландию
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня состоялись 3 товарищеских матча с участием европейских национальных сборных.

Польша со счетом 1:0 обыграла Германию. Единственный гол на 31-й минуте забил Якуб Кивиор.

Швеция на своем поле разгромила Новую Зеландию, Сербия вырвала победу у команды Иордании.

Товарищеские матчи. 17 июня

Польша – Германия – 1:0

Гол: Кивиор, 31

Швеция – Новая Зеландия – 4:1

Голы: Карлссон, 39, 45+1, Куайсон, 44, Эланга, 90+2 – МакКоватт, 8

Сербия – Иордания – 3:2

Голы: Эракович, 7, Йовелич, 83, 88 – Аль-Марди, 54, Аль-Тамари, 67

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Эланга (Швеция).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Йеспер Карлссон (Швеция).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Квайсон (Швеция).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Йеспер Карлссон (Швеция).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Маккоуотт (Новая Зеландия).
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Источник Sport.ua
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