ВИДЕО. Польша выиграла у Германии, Швеция уничтожила Новую Зеландию
17 июня состоялись 3 товарищеских матча с участием европейских сборных
17 июня состоялись 3 товарищеских матча с участием европейских национальных сборных.
Польша со счетом 1:0 обыграла Германию. Единственный гол на 31-й минуте забил Якуб Кивиор.
Швеция на своем поле разгромила Новую Зеландию, Сербия вырвала победу у команды Иордании.
Товарищеские матчи. 17 июня
Польша – Германия – 1:0
Гол: Кивиор, 31
Швеция – Новая Зеландия – 4:1
Голы: Карлссон, 39, 45+1, Куайсон, 44, Эланга, 90+2 – МакКоватт, 8
Сербия – Иордания – 3:2
Голы: Эракович, 7, Йовелич, 83, 88 – Аль-Марди, 54, Аль-Тамари, 67
События матча
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