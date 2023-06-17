Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Литва – Болгария. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Чемпионат Европы
17 июня 2023, 02:50 | Обновлено 17 июня 2023, 03:03
29
0

Литва – Болгария. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 17 июня в 16:00 по Киеву

17 июня 2023, 02:50 | Обновлено 17 июня 2023, 03:03
29
0
Литва – Болгария. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Twitter

17 июня на «Стадионе им. С. Дарюса и С. Гиренаса» (Каунас) пройдет матч 3-го тура отбора на Евро, в котором Литва встретится с Болгарией. Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Литва

Команда в прошлом году провалила Лигу Наций. В 6 поединках была только 1 ничья, с другим потенциальным андердогом, фарерцами - причем на выезде они выиграли 2-1. Ну, а с Турцией и даже Люксембургом было проиграно все напрочь. Пожалуй, это - лучший индикатор крайне низкого уровня возможностей подопечных Янкаускаса - игроков уровня самого Эдгара там сейчас и близко нет. Так что весной прибалты еще и приятно удивили, закончив встречу с крепкими греками нулевой ничьей. То был, впрочем, контрольный поединок. В официальном же, немногим ранее, литовцы без особенных шансов уступили 0-2. Хотя, конечно, жаль, ведь в целом этой сборной повезло, и она угодила в достаточно ровную группу, в которой нет грандов. Но, похоже, этим разве что ее соперник будет пытаться пользоваться.

Болгария

Сборная получила год назад нового наставника - им стал Младен Крстаич. Серб начинал удачно: с ним команда спасла ситуацию в Лиге Наций, победив в сентябре не только у Гибралтара, но и с Северной Македонией. А в ноябре получилось в товарищеских поединках, в ноябре, обыграть Кипр и сыграть 0-0 с Люксембургом. Но куда все пропало менее чем за пол года, к началу нового отборочного цикла? Как уже упоминалось, группа квалификации вполне удобоваримо смотрится. Но пока что там не взято болгарами ни единого очка. Сначала они дома уступили Черногории - единственный гол забил Крстович. А потом был разгром от венгров, что забили 3 безответных мяча. Если и в июне не прибавить, то фактически команда уже может начать готовиться к следующему циклу, поставив крест на этом.

Статистика личных встреч

В 2003-м году стороны впервые сыграли между собой, и в товарищеском поединке болгары разгромили 3-0 литовцев. В 2021-м был уже отбор на чемпионат мира, и тогда они обменялись домашними победами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают хозяев фаворитом поединка. Но тем более можно ждать не зрелищного поединка - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,6).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Александр ПЕТРАКОВ: «Вы хотите, чтобы я уменьшил значение победы Армении?»
ФОТО. Успешное контрнаступление. Как Украина перевернула ход игры в Скопье
Люксембург – Лихтенштейн. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
сборная Литвы по футболу сборная Болгарии по футболу Евро-2024 прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фееричный 2-й тайм! Назван Лев матча сборной Украины с македонцами в Скопье
Футбол | 17 июня 2023, 00:59 3
Фееричный 2-й тайм! Назван Лев матча сборной Украины с македонцами в Скопье
Фееричный 2-й тайм! Назван Лев матча сборной Украины с македонцами в Скопье

Украинцы совершили суперкамбэк и выиграли матч, хотя проигрывали в два мяча

ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
Футбол | 16 июня 2023, 06:55 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги

У Владислава Лупашко забрали приставку и.о.

ВИДЕО. Яркий матч: гол Цыганкова, первые ассисты Мудрика в сборной Украины
Футбол | 16.06.2023, 23:34
ВИДЕО. Яркий матч: гол Цыганкова, первые ассисты Мудрика в сборной Украины
ВИДЕО. Яркий матч: гол Цыганкова, первые ассисты Мудрика в сборной Украины
Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
Футбол | 16.06.2023, 10:10
Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии
Футбол | 16.06.2023, 23:40
Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии
Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СОБОЛЕНКО: «Ощущала, что все ненавидят меня из-за моей страны»
СОБОЛЕНКО: «Ощущала, что все ненавидят меня из-за моей страны»
15.06.2023, 18:04 16
Теннис
Олег ПРОТАСОВ: «Мы все стали свидетелями абсолютного беззакония»
Олег ПРОТАСОВ: «Мы все стали свидетелями абсолютного беззакония»
16.06.2023, 13:58 48
Футбол
Александр ЗИНЧЕНКО: «Игорь Денисов – парень с большими яйцами»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Игорь Денисов – парень с большими яйцами»
15.06.2023, 00:25 7
Футбол
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
16.06.2023, 10:37 9
Футбол
Известный велогонщик погиб после падения на Туре Швейцарии
Известный велогонщик погиб после падения на Туре Швейцарии
16.06.2023, 13:43
Другие виды
ВИДЕО. Мяч после удара застрял между струн ракетки норвежской теннисистки
ВИДЕО. Мяч после удара застрял между струн ракетки норвежской теннисистки
16.06.2023, 16:54 2
Теннис
Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»
Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»
16.06.2023, 14:20 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем