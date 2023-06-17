Литва – Болгария. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

17 июня на «Стадионе им. С. Дарюса и С. Гиренаса» (Каунас) пройдет матч 3-го тура отбора на Евро, в котором Литва встретится с Болгарией. Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Литва

Команда в прошлом году провалила Лигу Наций. В 6 поединках была только 1 ничья, с другим потенциальным андердогом, фарерцами - причем на выезде они выиграли 2-1. Ну, а с Турцией и даже Люксембургом было проиграно все напрочь. Пожалуй, это - лучший индикатор крайне низкого уровня возможностей подопечных Янкаускаса - игроков уровня самого Эдгара там сейчас и близко нет. Так что весной прибалты еще и приятно удивили, закончив встречу с крепкими греками нулевой ничьей. То был, впрочем, контрольный поединок. В официальном же, немногим ранее, литовцы без особенных шансов уступили 0-2. Хотя, конечно, жаль, ведь в целом этой сборной повезло, и она угодила в достаточно ровную группу, в которой нет грандов. Но, похоже, этим разве что ее соперник будет пытаться пользоваться.

Болгария

Сборная получила год назад нового наставника - им стал Младен Крстаич. Серб начинал удачно: с ним команда спасла ситуацию в Лиге Наций, победив в сентябре не только у Гибралтара, но и с Северной Македонией. А в ноябре получилось в товарищеских поединках, в ноябре, обыграть Кипр и сыграть 0-0 с Люксембургом. Но куда все пропало менее чем за пол года, к началу нового отборочного цикла? Как уже упоминалось, группа квалификации вполне удобоваримо смотрится. Но пока что там не взято болгарами ни единого очка. Сначала они дома уступили Черногории - единственный гол забил Крстович. А потом был разгром от венгров, что забили 3 безответных мяча. Если и в июне не прибавить, то фактически команда уже может начать готовиться к следующему циклу, поставив крест на этом.

Статистика личных встреч

В 2003-м году стороны впервые сыграли между собой, и в товарищеском поединке болгары разгромили 3-0 литовцев. В 2021-м был уже отбор на чемпионат мира, и тогда они обменялись домашними победами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают хозяев фаворитом поединка. Но тем более можно ждать не зрелищного поединка - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,6).