Чемпионат Европы17 июня 2023, 02:30 | Обновлено 17 июня 2023, 03:04
337
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ФОТО. Успешное контрнаступление. Как Украина перевернула ход игры в Скопье
Команда Сергея Реброва совершила суперкамбэк в матче с македонцами
17 июня 2023, 02:30 | Обновлено 17 июня 2023, 03:04
337
0
16 июня в Скопье прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Северной Македонии и Украины (2:3).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Коуч сине-желтых Сергей Ребров провел дебютный официальный матч у руля сборной.
Украинцы совершили суперкамбэк и выиграли матч (3:2), хотя проигрывали по ходу игры со счетом 0:2.
ФОТО. Успешное контрнаступление. Как Украина перевернула ход игры в Скопье
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