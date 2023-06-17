16 июня в Скопье прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Северной Македонии и Украины (2:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коуч сине-желтых Сергей Ребров провел дебютный официальный матч у руля сборной.

Украинцы совершили суперкамбэк и выиграли матч (3:2), хотя проигрывали по ходу игры со счетом 0:2.

ФОТО. Успешное контрнаступление. Как Украина перевернула ход игры в Скопье