Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Успешное контрнаступление. Как Украина перевернула ход игры в Скопье
Чемпионат Европы
17 июня 2023, 02:30 | Обновлено 17 июня 2023, 03:04
337
0

ФОТО. Успешное контрнаступление. Как Украина перевернула ход игры в Скопье

Команда Сергея Реброва совершила суперкамбэк в матче с македонцами

17 июня 2023, 02:30 | Обновлено 17 июня 2023, 03:04
337
0
ФОТО. Успешное контрнаступление. Как Украина перевернула ход игры в Скопье
УАФ

16 июня в Скопье прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Северной Македонии и Украины (2:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коуч сине-желтых Сергей Ребров провел дебютный официальный матч у руля сборной.

Украинцы совершили суперкамбэк и выиграли матч (3:2), хотя проигрывали по ходу игры со счетом 0:2.

ФОТО. Успешное контрнаступление. Как Украина перевернула ход игры в Скопье

severnaya-makedoniya-ukraina-16062023
severnaya-makedoniya-ukraina-16062023-foto-1
severnaya-makedoniya-ukraina-16062023-foto-2
severnaya-makedoniya-ukraina-16062023-foto-3
severnaya-makedoniya-ukraina-16062023-foto-4
По теме:
Александр ПЕТРАКОВ: «Вы хотите, чтобы я уменьшил значение победы Армении?»
Литва – Болгария. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Люксембург – Лихтенштейн. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
сборная Украины по футболу Евро-2024 сборная Северной Македонии по футболу Северная Македония - Украина фото фотогалерея
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Наконец-то Павелко упаковали»
Футбол | 16 июня 2023, 13:10 5
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Наконец-то Павелко упаковали»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Наконец-то Павелко упаковали»

Специалист – об аресте президента УАФ

Последний матч перед Евро. Украина U-21 не удержала победу
Футбол | 16 июня 2023, 20:54 4
Последний матч перед Евро. Украина U-21 не удержала победу
Последний матч перед Евро. Украина U-21 не удержала победу

Команда Ротаня готовится к старту молодежного Евро

Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча
Футбол | 17.06.2023, 00:23
Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча
Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча
Турнирные таблицы Евро-2024. Украина – на 4-м месте, итоги игрового дня
Футбол | 16.06.2023, 23:59
Турнирные таблицы Евро-2024. Украина – на 4-м месте, итоги игрового дня
Турнирные таблицы Евро-2024. Украина – на 4-м месте, итоги игрового дня
Фееричный 2-й тайм! Назван Лев матча сборной Украины с македонцами в Скопье
Футбол | 17.06.2023, 00:59
Фееричный 2-й тайм! Назван Лев матча сборной Украины с македонцами в Скопье
Фееричный 2-й тайм! Назван Лев матча сборной Украины с македонцами в Скопье
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ЗИНЧЕНКО: «Игорь Денисов – парень с большими яйцами»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Игорь Денисов – парень с большими яйцами»
15.06.2023, 00:25 7
Футбол
Отец Фьюри: «Усик – большой лжец и трус»
Отец Фьюри: «Усик – большой лжец и трус»
15.06.2023, 10:32 4
Бокс
Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
16.06.2023, 10:10 82
Футбол
Бех-Романчук стала третьей на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Бех-Романчук стала третьей на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
15.06.2023, 21:52 1
Другие виды
Кто может выйти против Фьюри? 6 вариантов для будущего боя Тайсона
Кто может выйти против Фьюри? 6 вариантов для будущего боя Тайсона
15.06.2023, 17:15 3
Бокс
На войне с рф погиб 25-летний украинский футболист
На войне с рф погиб 25-летний украинский футболист
15.06.2023, 14:14
Война
Фиаско хозяев. Хорватия эффектно разбила Нидерланды в экстратайме
Фиаско хозяев. Хорватия эффектно разбила Нидерланды в экстратайме
15.06.2023, 00:28 4
Футбол
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
16.06.2023, 10:37 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем