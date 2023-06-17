Чемпионат Европы17 июня 2023, 00:02 |
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Отбор Евро-2024. Победа Швейцарии, Израиль спас матч против беларуси
Три встречи в группе I
17 июня 2023, 00:02 |
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В матчах отбора Евро-2024 в группе I победы продолжает одерживать Швейцария, которая уверенно лидирует. Отметим поздний успех Израиля, который едва сенсационно не проиграл беларуси, но забил два мяча в конце встречи.
Группа I
Андорра - Швейцария 1:2
Голы: Васконселос, 67 - Фройлер, 7, Амдуни, 33
Беларусь - Израиль 1:2
Голы: Эбонг, 16 - Вайссман, 85, Глоух, 90+2
Косово - Румыния 0:0
1. Швейцария - 9
2. Румыния - 7
3. Израиль - 4
4. Косово - 3
5. Андорра - 1
6. Беларусь - 0
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