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Евро
Косово
16.06.2023 21:45 – FT 0 : 0
Румыния
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17 июня 2023, 00:02 |
336
0

Отбор Евро-2024. Победа Швейцарии, Израиль спас матч против беларуси

Три встречи в группе I

17 июня 2023, 00:02 |
336
0
Отбор Евро-2024. Победа Швейцарии, Израиль спас матч против беларуси
Getty Images/Global Images Ukraine

В матчах отбора Евро-2024 в группе I победы продолжает одерживать Швейцария, которая уверенно лидирует. Отметим поздний успех Израиля, который едва сенсационно не проиграл беларуси, но забил два мяча в конце встречи.

Группа I

Андорра - Швейцария 1:2
Голы: Васконселос, 67 - Фройлер, 7, Амдуни, 33

Беларусь - Израиль 1:2
Голы: Эбонг, 16 - Вайссман, 85, Глоух, 90+2

Косово - Румыния 0:0

1. Швейцария - 9
2. Румыния - 7
3. Израиль - 4
4. Косово - 3
5. Андорра - 1
6. Беларусь - 0

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Источник Sport.ua
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