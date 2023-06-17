Отбор Евро-2024. Победа Швейцарии, Израиль спас матч против беларуси

В матчах отбора Евро-2024 в группе I победы продолжает одерживать Швейцария, которая уверенно лидирует. Отметим поздний успех Израиля, который едва сенсационно не проиграл беларуси, но забил два мяча в конце встречи.

Группа I

Андорра - Швейцария 1:2

Голы: Васконселос, 67 - Фройлер, 7, Амдуни, 33

Беларусь - Израиль 1:2

Голы: Эбонг, 16 - Вайссман, 85, Глоух, 90+2

Косово - Румыния 0:0

1. Швейцария - 9

2. Румыния - 7

3. Израиль - 4

4. Косово - 3

5. Андорра - 1

6. Беларусь - 0