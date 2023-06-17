Евро-2024. Группа H. Финляндия, Словения, Казахстан и Дания делят 1-е место
У четырех команд сразу по 6 очков
16 июня состоялись 3 матча квалификации Евро-2024 в группе H.
Финляндия обыграла Словению 2:0, Казахстан в гостях разобрался с Сан-Марино 3:0, а Дания удержала минимальную победу со счетом 1:0 над Северной Ирландии благодаря голу Йонаса Винда на 47-й минуте.
Сейчас в группе H первое место делят сразу четыре команды: Дания, Финляндия, Казахстан, Словения. У команд по 6 очков. Лидером является Дания из-за разницы забитых и пропущенных.
Евро-2024. Квалификация
Группа H. 3-й тур, 16 июня
Финляндия – Словения – 2:0
Голы: Похьянпало, 13, Атман, 64
Дания – Северная Ирландия – 1:0
Гол: Винд, 47
Сан-Марино – Казахстан – 0:3
Голы: Вороговский, 37, Тагыберген, 64, Зайнутдинов, 90+5
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