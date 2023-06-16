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Чемпионат Европы
16 июня 2023, 23:50 | Обновлено 16 июня 2023, 23:52
3770
0

Сев. Македония – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

Сине-желтая сборная совершила суперкамбек в игре с македонцами в Скопье

16 июня 2023, 23:50 | Обновлено 16 июня 2023, 23:52
3770
0
Сев. Македония – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ. Сергей Ребров

16 июня в Скопье прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Северной Македонии и Украины (2:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва, который провел дебютный официальный матч у руля сборной.

Сев. Македония – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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