16 июня в Скопье прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Северной Македонии и Украины (2:3).

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Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва, который провел дебютный официальный матч у руля сборной.

Сев. Македония – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE