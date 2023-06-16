Стародубцева вышла в финал парного турнира в США, обыграв тандем из россии

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева вышла в финал парного разряда на хардовом турнире серии ITf W60 в Самтере (США).

В полуфинале соревнований украинка и ее напарница Маккартни Кесслер обыграли пару из россии Мария Козирева / Вероника Мирошниченко в двух сетах за 1 час и 20 минут.

ITF W60 Самтер. Пары. 1/2 финала. Хард

Маккартни Кесслер (США) / Юлия Стародубцева (Украина) – Мария Козирева / Вероника Мирошниченко [2] – 6:4, 6:2

В финале турнира украинско-американский тандем сыграет против победительниц матча Мария Матеас / Анна Роджерс – Виктория Ху / Мелани Крывои.

Отметим, что 16 июня Стародубцева также выиграла четвертьфинальный поединок в одиночном разряде.