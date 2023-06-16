Стародубцева вышла в финал парного турнира в США, обыграв тандем из россии
Юлия успешно проводит неделю в Самтере
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева вышла в финал парного разряда на хардовом турнире серии ITf W60 в Самтере (США).
В полуфинале соревнований украинка и ее напарница Маккартни Кесслер обыграли пару из россии Мария Козирева / Вероника Мирошниченко в двух сетах за 1 час и 20 минут.
ITF W60 Самтер. Пары. 1/2 финала. Хард
Маккартни Кесслер (США) / Юлия Стародубцева (Украина) – Мария Козирева / Вероника Мирошниченко [2] – 6:4, 6:2
В финале турнира украинско-американский тандем сыграет против победительниц матча Мария Матеас / Анна Роджерс – Виктория Ху / Мелани Крывои.
Отметим, что 16 июня Стародубцева также выиграла четвертьфинальный поединок в одиночном разряде.
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