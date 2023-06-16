ITF16 июня 2023, 19:22 | Обновлено 16 июня 2023, 19:37
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Стародубцева обыграла лидера посева в четвертьфинале 60-тысячника ITF в США
Украинская теннисистка одолела канадку Стэйси Фанг в двух партиях
16 июня 2023, 19:22 | Обновлено 16 июня 2023, 19:37
391
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№385 WTA) вышла в полуфинал хардового 60-тысячника ITF в Самтере (США).
В 1/4 финала украинка в двух сетах одержала победу над первой сеяной канадкой Стэйси Фанг (№266 WTA).
Самтер. 1/4 финала
Юлия Стародубцева (Украина, 8) – Стэйси Фанг (Канада, 1) – 6:2, 7:6(4)
В полуфинале соревнований в США Стародубцева сыграет с третьей сеяной американкой Лив Ховде (№298 WTA).
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