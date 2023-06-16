Стародубцева обыграла лидера посева в четвертьфинале 60-тысячника ITF в США

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№385 WTA) вышла в полуфинал хардового 60-тысячника ITF в Самтере (США).

В 1/4 финала украинка в двух сетах одержала победу над первой сеяной канадкой Стэйси Фанг (№266 WTA).

Самтер. 1/4 финала

Юлия Стародубцева (Украина, 8) – Стэйси Фанг (Канада, 1) – 6:2, 7:6(4)

В полуфинале соревнований в США Стародубцева сыграет с третьей сеяной американкой Лив Ховде (№298 WTA).