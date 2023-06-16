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Молодежные турниры
16 июня 2023, 20:48 | Обновлено 16 июня 2023, 20:50
1071
0

ВИДЕО. Хладнокровное исполнение. Сикан забил с 11 метров молодежке Ирландии

Однако ирландцы сравняли счет, на 87-й минуте счет 2:2

16 июня 2023, 20:48 | Обновлено 16 июня 2023, 20:50
1071
0
ВИДЕО. Хладнокровное исполнение. Сикан забил с 11 метров молодежке Ирландии
УАФ. Даниил Сикан

В пятницу, 16 июня, проходит товарищеский матч между молодежными сборными Украины U-21 и Ирландии U-21.

Счет в игре открыл Артем Бондаренко на 17-й минуте. Футболист донецкого «Шахтера» реализовал пенальти.

Под конец первого тайма ирландцы сравняли счет. На 45+4-й отличился Эндрю Моран из английского «Брайтона».

На 73-й минут поединка форвард «горняков» Даниил Сикан забил 11-метровый удар, однако удержать преимущество «сине-желтым» не удалось. Спустя 10 минут ирландцы сравняли счет – 2:2. Отличился Босун Лаваль.

Молодежная сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня ведет подготовку к Евро-2023 U-21, который пройдет с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии.

Команда занимается в австрийском регионе Штирия. 13 июня сине-желтая сборная в первом спарринге обыграла команду Кувейта U-23 со счетом 2:0. Голы забили Богдан Вьюнник и Даниил Сикан.

ВИДЕО. Хладнокровное исполнение. Сикан забил с 11 метров молодежке Ирландии

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Источник Sport.ua
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