Педриньо достиг соглашения о продлении пребывания в Атлетико Минейро

25-летний вингер «Шахтера» Педриньо, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны вернулся в Бразилию и имеет временное соглашение с «Атлетико Минейро», в ближайшее время продлит договор о сотрудничестве с «петушками».

«Договор будет продлен, да. Я уже разговаривал с «Шахтером», жду, когда придут документы. Но соглашение обновится. Были запросы от других клубов, но «Атлетико Минейро» всегда был для нас в приоритете. Нет причин уходить из клуба. К сожалению, у него были две травмы, но Педриньо никогда ранее не получал повреждения на тренировках», - сказал агент вингера Уилл Дантас.

Ранее сообщалось, что подписать Педриньо также хотят «Коринтианс» и «Флуминенсе».

Контракт хавбека с «горняками» рассчитан до лета 2025 года.