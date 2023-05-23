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  4. В Шахтер не вернется. У Педриньо есть три варианта в Бразилии
Украина. Премьер лига
23 мая 2023, 10:06 |
101
0

В Шахтер не вернется. У Педриньо есть три варианта в Бразилии

Накануне ФИФА разрешила легионерам не возвращаться в украинские клубы

23 мая 2023, 10:06 |
101
0
В Шахтер не вернется. У Педриньо есть три варианта в Бразилии
instagram.com/pedrovictor38_

Бразильский атакующий полузащитник «Шахтера»Педриньо, который в настоящий момент на правах аренды выступает за «Атлетико Минейро», не планирует возвращаться в Украину.

30 июня у Педриньо истекает срок арендного соглашения с «петушками», и он рассматривает варианты продолжения карьеры в Бразилии.

На родине интерес к Педриньо проявляют его нынешний клуб «Атлетико Минейро», а также «Коринтианс» и «Флуминенсе».

Напомним, накануне ФИФА разрешила легионерам до 30 июня 2024 года в одностороннем порядке приостанавливать действие контрактов с украинскими клубами.

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Педриньо Шахтер Донецк Атлетико Минейро трансферы УПЛ трансферы Флуминенсе Коринтианс
Источник Jornal O Dia
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