В Шахтер не вернется. У Педриньо есть три варианта в Бразилии

Бразильский атакующий полузащитник «Шахтера»Педриньо, который в настоящий момент на правах аренды выступает за «Атлетико Минейро», не планирует возвращаться в Украину.

30 июня у Педриньо истекает срок арендного соглашения с «петушками», и он рассматривает варианты продолжения карьеры в Бразилии.

На родине интерес к Педриньо проявляют его нынешний клуб «Атлетико Минейро», а также «Коринтианс» и «Флуминенсе».

Напомним, накануне ФИФА разрешила легионерам до 30 июня 2024 года в одностороннем порядке приостанавливать действие контрактов с украинскими клубами.