Сачко с камбэком обыграл 3-го сеяного на пути в полуфинал челленджера

Украинский теннисист Виталий Сачко (№266 ATP) продолжил побеждать на грунтовом челленджере в Братиславе.

В матче 1/4 финала украинец оказался сильнее третьего сеяного Федерико Кории из Аргентины (№93 ATP).

Братислава. 1/4 финала

Виталий Сачко (Украина) – Федерико Кория (Аргентина) – 4:6, 7:5, 6:3

Отметим, что во втором сете Кория подавал на матч при счете 5:4, но украинец сумел перевести поединок в финальную партию.

Это была первая встреча теннисистов. Украинец прервал серию из 12 поражений подряд в матчах против соперников из первой сотни мирового рейтинга.

Для Сачко это будет первый полуфинал в сезоне.

В следующем раунде Виталий сразится против Томаса Барриоса Веры из Чили (№161 ATP).