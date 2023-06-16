Сачко с камбэком обыграл 3-го сеяного на пути в полуфинал челленджера
Одна из лучших побед Виталия в карьере
Украинский теннисист Виталий Сачко (№266 ATP) продолжил побеждать на грунтовом челленджере в Братиславе.
В матче 1/4 финала украинец оказался сильнее третьего сеяного Федерико Кории из Аргентины (№93 ATP).
Братислава. 1/4 финала
Виталий Сачко (Украина) – Федерико Кория (Аргентина) – 4:6, 7:5, 6:3
Отметим, что во втором сете Кория подавал на матч при счете 5:4, но украинец сумел перевести поединок в финальную партию.
Это была первая встреча теннисистов. Украинец прервал серию из 12 поражений подряд в матчах против соперников из первой сотни мирового рейтинга.
Для Сачко это будет первый полуфинал в сезоне.
В следующем раунде Виталий сразится против Томаса Барриоса Веры из Чили (№161 ATP).
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