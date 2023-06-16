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Украина. Премьер лига
16 июня 2023, 18:14 |
457
1

ОФИЦИАЛЬНО. Интернасьонал подписал новый контракт с защитником Шахтера

Через год Витао сможет покинуть стан «горняков» свободным агентом

16 июня 2023, 18:14 |
457
1
ОФИЦИАЛЬНО. Интернасьонал подписал новый контракт с защитником Шахтера
internacional.com.br

Бразильский «Интернасьонал» объявил о договоренности с 23-летним центрбеком Витао о продлении сотрудничества до 30 июня 2024 года.

Защитник, чей контракт принадлежит «Шахтеру», воспользовался продление действия так называемого Annexe 7 ФИФА, который позволяет легионерам украинских клубов подписывать контракты с зарубежными клубами фактически в одностороннем порядке, что мотивировано продолжающейся полномасштабной фазой российско-украинской войны.

Витао выступает за «Интернасьонал» с апреля 2022 года, и уже дважды продлевал свое пребывание в стане «колорадос». С тех пор защитник провел за команду 65 матчей, в которых забил 2 мяча, а его оценочная стоимость на Transfermarkt выросла с 3 до 7 миллионов евро.

Контракт Витао с «Шахтером» рассчитан до 30 июня 2024 года, поэтому уже через шесть месяцев защитник сможет подписать предварительный контракт с «Интернасьоналом» или другим заинтересованным в его услугах клубом, полноправным футболистом которого станет с 1 июля 2024-го.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» ждет возвращения Витао в Украину.

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Источник ФК Интернасьонал
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Serhii P.
Ага, спішить Вітао в Україну. Як і ті, що виїхали з України від початку повномасштабної агресії московії.
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