Шахтер ждет, что Витао вернется в команду летом

Донецкий «Шахтер» ждет на летние тренировочные сборы возвращения 23-летнего центрбека Витао, который с апреля минувшего года на правах аренды выступает за «Интернасьонал».

Договор по Витао между клубами истекает 30 июня, после чего защитник должен будет вернуться в украинский клуб.

«Интернасьонал» хотел бы оставить Витао в своих рядах, но не имеет необходимой суммы на полноценный выкуп защитника. Ранее сообщалось, что «Шахтер» просит за бразильца более 7 миллионов евро.

В бразильском клубе рассчитывают, что ФИФА продлит действие своего циркуляра, позволяющего легионерам свободно подписывать соглашения с другими клубами, что обусловлено продолжающейся полномасштабной фазой российско-украинской войны.

В текущем розыгрыше бразильской Серии А Витао сыграл 6 матчей. В настоящий момент защитник пребывает в лазарете из-за проблем со связками колена.