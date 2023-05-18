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Украина. Премьер лига
18 мая 2023, 10:06 | Обновлено 18 мая 2023, 10:08
675
0

Шахтер ждет, что Витао вернется в команду летом

Также «горняки» не против продажи центрбека, но только за правильную сумму

18 мая 2023, 10:06 | Обновлено 18 мая 2023, 10:08
675
0
Шахтер ждет, что Витао вернется в команду летом
instagram.com/vitao44

Донецкий «Шахтер» ждет на летние тренировочные сборы возвращения 23-летнего центрбека Витао, который с апреля минувшего года на правах аренды выступает за «Интернасьонал».

Договор по Витао между клубами истекает 30 июня, после чего защитник должен будет вернуться в украинский клуб.

«Интернасьонал» хотел бы оставить Витао в своих рядах, но не имеет необходимой суммы на полноценный выкуп защитника. Ранее сообщалось, что «Шахтер» просит за бразильца более 7 миллионов евро.

В бразильском клубе рассчитывают, что ФИФА продлит действие своего циркуляра, позволяющего легионерам свободно подписывать соглашения с другими клубами, что обусловлено продолжающейся полномасштабной фазой российско-украинской войны.

В текущем розыгрыше бразильской Серии А Витао сыграл 6 матчей. В настоящий момент защитник пребывает в лазарете из-за проблем со связками колена.

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Витао Интернасьонал трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк
Источник Portal do Colorado
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