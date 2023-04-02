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  4. Шахтер назвал Интернасьоналу цену на Витао
Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 10:05 |
488
1

Шахтер назвал Интернасьоналу цену на Витао

Украинский клуб готов продать бразильского защитника

02 апреля 2023, 10:05 |
488
1
Шахтер назвал Интернасьоналу цену на Витао
internacional.com.br. Витао

23-летний центрбек Витао ближайшим летом может окончательно покинуть «Шахтер».

В настоящий момент бразильский защитник играет на родине за «Интернасьонал» на правах аренды, рассчитанной до 30 июня.

«Интернасьонал» хотел бы оставить Витао в команде на постоянной основе, так как защитник является ключевой фигурой в коллективе, но этому могут помешать высокие финансовые запросы со стороны «горняков».

«Шахтер» дал понять, что готов к продаже Витао, но только за 7,2 миллионов евро, а эта сумма выходит за пределы возможностей «Интернасьонала».

Контракт Витао с донецким клубом действует до лета 2024 года. Если ФИФА продлит действие положения, позволяющего легионерам в одностороннем порядке подыскивать себе команды из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны, «Шахтер» рискует потерять бразильского центрбека бесплатно.

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Источник Portal do Colorado
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Комментарии 1
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AndiM
Ну так він безкоштовно і піде, і замість купівлі клуб підвищить йому зарплату. Він що ідіот чи клуб той, щоб із-за якихось рінахів і палкінгих втрачати мільйони?
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