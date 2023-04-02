Шахтер назвал Интернасьоналу цену на Витао
Украинский клуб готов продать бразильского защитника
23-летний центрбек Витао ближайшим летом может окончательно покинуть «Шахтер».
В настоящий момент бразильский защитник играет на родине за «Интернасьонал» на правах аренды, рассчитанной до 30 июня.
«Интернасьонал» хотел бы оставить Витао в команде на постоянной основе, так как защитник является ключевой фигурой в коллективе, но этому могут помешать высокие финансовые запросы со стороны «горняков».
«Шахтер» дал понять, что готов к продаже Витао, но только за 7,2 миллионов евро, а эта сумма выходит за пределы возможностей «Интернасьонала».
Контракт Витао с донецким клубом действует до лета 2024 года. Если ФИФА продлит действие положения, позволяющего легионерам в одностороннем порядке подыскивать себе команды из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны, «Шахтер» рискует потерять бразильского центрбека бесплатно.
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