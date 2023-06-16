Молодежные турниры16 июня 2023, 18:10 | Обновлено 16 июня 2023, 18:23
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Ротань назвал стартовый состав на товарищеский матч против Ирландии U-21
Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени
16 июня 2023, 18:10 | Обновлено 16 июня 2023, 18:23
537
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Вечером 16 июня состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Украины U-21 и Ирландии U-21.
Стартовый состав сборной Украины U-21: Нещерет, Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко, Бондаренко, Крыськив, Бражко, Кащук, Сикан, Вьюнник.
Встреча пройдет в Австрии, начало – в 19:00 по киевскому времени.
Молодежная сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня ведет подготовку к Евро-2023 U-21, который пройдет с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии.
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