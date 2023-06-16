Ротань назвал стартовый состав на товарищеский матч против Ирландии U-21

Вечером 16 июня состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Украины U-21 и Ирландии U-21.

Стартовый состав сборной Украины U-21: Нещерет, Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко, Бондаренко, Крыськив, Бражко, Кащук, Сикан, Вьюнник.

Встреча пройдет в Австрии, начало – в 19:00 по киевскому времени.

Молодежная сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня ведет подготовку к Евро-2023 U-21, который пройдет с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии.