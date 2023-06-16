ФЕДЕРЕР: «Когда Сампрас выиграл 14 титулов, мы думали, что это навсегда»

Бывший лидер мирового рейтинга Роджер Федерер прокомментировал победу Новака Джоковича на Ролан Гаррос, а также завоевание сербом 23-го титула Grand Slam.

«Я думаю, то, что сделал Новак, просто невероятно. Честно говоря, это круто для тенниса, для спорта. Здорово, когда теннис пишет свою историю и продолжает ее пополнять, как это было с Сереной Уильямс, Рафой, потом со мной, а теперь с Новаком. Это прекрасное время в теннисе, когда можно быть не только болельщиком, но и игроком.

Я помню, когда я начал выступать в туре, а Пит Сампрас достиг 14 титулов, мы думали: «Ладно, этот рекорд останется навсегда». Потом я дошел до 15, в итоге дошел до 17, а потом мы довели друг друга до 20 – я не помню, кто был первым», – сказал Федерер.

Отметим, что первым 20 титулов выиграл Роджер Федерер. В 2018-м году он стал лучшим на Открытом чемпионате Австралии.