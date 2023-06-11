Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной

В этом году Открытый чемпионат Франции по теннису впервые с 2004 года прошел без Рафаэля Надаля, который за последние 18 лет выиграл на этих кортах 14 титулов. Испанец перед началом турнира собрал пресс-конференцию и официально сообщил, что в Париже в этому году не сыграет. Это означало только то, что количество претендентов на титул в мужскому одиночном разряде автоматически сокращается до двух. Кроме Новака Джоковича и Карлоса Алькараса,ї реальных претендентов на титул не было.

Мужской одиночный разряд. Финал

Новак Джокович [3] – Каспер Рууд [4] – 7:6(1). 6:3, 7:5

В прошлом году турнирная сетка свела Новака Джоковича с Рафаэлем Надалем уже в четвертьфинале. На этот раз турнирный путь серба выглядел проще, но еще до матча за титул нужно было обыгрывать Карлоса Алькараса, который считался главным фаворитом в отсутствие Короля грунта. Джокович очень хорошо подготовился к этой встрече, изучив матч Карлитоса против Фабиана Марожана в Риме. Первые два сета были эпичными и точно лучшими на турнире, но в начале третьей партии у Алькараса свело икроножную мышцу. Из-за судорог он не смог играть в полную силу и сербу не составило особого труда довести матч до победы. После встречи Карлос признался, что очень сильно нервничал перед матчем, что могло стать одним из дополнительных негативных факторов, которые повлияли на его физическое состояние. Очень жаль, что такой матч завершился именно так.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Карлос Алькарас

В финале Джокович в трех сетах одолел норвежца Каспера Рууда и выиграл 23-й титул на турнирах Grand Slam. По этому показателю он обошел Рафаэля Надаля и стал единоличным рекордсменом мужского тенниса. У женщин в Открытой эре столько же имеет Серена Уильямс. Ноле в последние годы достигает невероятных успехов на мейджорах, если в них участвует. Восемь последних участий принесли ему шесть титулов, сейчас он имеет винстрик из 21 выигранного матча на турнирах такой категории. Новак десять раз побеждал на Australian Open, семь – на Уимблдоне, по три – Ролан Гаррос и US Open. Джокович стал первым мужчиной, который выиграл все турниры Grand Slam как минимум трижды.

В целом за карьеру Джокович выиграл каждый третий Шлем, на котором играл. Также это 94-й титул ATP на счету серба, больше только у Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109). С новой неделе серб вернет себе статус первой ракетки мира.

Лучший матч

Второй круг

Даниэль Альтмайер – Янник Синнер – 6:7(0), 7:6(7), 1:6, 7:6(4), 7:5

Альтмайер неплохо показал себя на Мастерсах в Мадриде и Риме, но такой сенсации от него не ожидали. В матче с одним из лучших теннисистов в нижней части сетки Даниэль постоянно был в роли догоняющего, а также дважды в четвертом сете отыграл подачу на матч, уйдя с двух матчболов при счете 4:5. В финальной партии он сам не подал на матч при счете 5:4, сделал еще один брейк и все же довел матч до победы. А в третьем круге эмоций на Григора Димитрова уже не хватило, и немец проиграл без шансов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Альтмайер

Прорыв турнира – Томас Мартин Этчеверри

23-летний аргентинец до этого только раз проходил первый раунд на мейджорах, а в Париже дошел до 1/4 финала. На Ролан Гаррос Этчеверри попал в приятную четверть сетки, где не было соперников уровня Джоковича или Алькараса. В первом круге против аргентинца не смог доиграть матч Джек Дрейпер, после чего Томас Мартин обыграл трех сеяных теннисистов: Алекса де Минаура, Борну Чорича и Йосихито Нисиоку. Более того, он еще и не отдал ни одного сета. Остановить Этчеверри смог лишь Александр Зверев, но и в этом матче все могло пойти по-другому, шансы у аргентинца на положительный результат были.

Главный неудачник – Даниил Медведев

Медведев в этом году неожиданно успешно заиграл на грунте, выиграв Мастерс в Риме, где до этого года не выиграл ни одного матча. Перед Ролан Гаррос ему выдали много авансов, но Даниил проиграл уже в первом раунде, что до этого делал 4 раза из 6.

Любимец фортуны – Каспер Рууд

После вылета Медведева и Синнера в нижней части сетки у многих появилась возможность показать высокий результат. Рууд находился в той четверти, в которой за путевку в полуфинал нужно было сражаться с Хольгером Рууне. Совсем недавно в Риме норвежец проиграл 19-летнему представителю Дании, но в целом статистика личных встреч была на его стороне. Рууне еще и паршиво вошел в матч, что и повлияло на результат. В полуфинале Каспер уверенно переиграл Александра Зверева, которого вряд ли кто-то там ожидал увидеть. По большому счету, турнирный путь Рууда был похож на предыдущий год, когда он тоже был любимцем фортуны. Но нужно отдать Касперу должное – он использует шансы, которые ему предоставляет судьба. Три финала турниров Grand Slam из пяти последних – топовый результат.

Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Наши

В этом году в квалификации Ролан Гаррос дебютировал Алексей Крутых. В первом круге отбора он обыграл австралийца Алекса Болта, но на большее его не хватило. В поединке с Факундо Диасом Акостой Алексей проиграл два сета со счетом 5:7. Такое выступление – это уже лучше для украинских мужчин, чем в прошлом году, когда на грунтовом мейджоре они представлены не были.

Женский одиночный разряд. Финал

Ига Свёнтек [1] – Каролина Мухова – 6:2, 5:7, 6:4

Свёнтек изначально была главной фавориткой турнира. Перед стартом соревнований букмекеры выдали на ее победу коэффициент 1.8. Ига стартовала более чем уверенно, выиграв под ноль четыре из шести первых сетов на турнире. В матче с Лесей Цуренко она вообще провела на корте полчаса, ведь украинка снялась еще в первой партии. В повторении прошлогоднего финала полька в седьмой раз подряд в двух сетах одолела американку Кори Гауфф и лишь на финальных стадиях ей было непросто. В полуфинале Беатрис Хаддад Майя навязала борьбу польке во второй партии, но проиграла на тай-брейке, а в матче за титул Каролина Мухова сделала все возможное, чтобы интрига в этой встрече ожила, после того как Свёнтек выиграла 9 из 11 первых геймов.

В целом, этот финал получился отличным со всех сторон. Уровень игры оказался высоким, предугадать победительницу до самого конца встречи было практически невозможно. После камбэка чешки во второй партии казалось, что она действительно может взять титул, но все же Свёнтек на этих кортах оказалась сильнее. 28 побед в 30 матчах на Ролан Гаррос – совершенно космический показатель для женского тенниса, да и дважды подряд грунтовый мейджор после Жюстин Энен никто не выигрывал. Теперь у Иги четыре титула Grand Slam, добытых в первых четырех финалах. С таким же показателем сразу же вспоминается Наоми Осака, а если копнуть глубже, то более успешно стартовала лишь Моника Селеш, у нее серия побед в финалах оборвалась лишь после шестой победы подряд.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек и Каролина Мухова

Лучший матч

1/2 финала

Каролина Мухова – Арина Соболенко – 7:6(5), 6:7(5), 7:5

После жеребьевки многие заметили, что жребий бел жесток к Марии Саккари. Будучи в топ-8 посева, попасть на Каролину Мухову в первом круге – удовольствие не из приятных. По потенциалу чешка находится на две головы выше своего места в рейтинге, но 26-летняя чешка уж слишком травматична и, несмотря на весь свой потенциал, к этому времени выиграла всего один турнир WTA 250. К примеру, в прошлом году она снялась с Ролан Гаррос из-за травмы.

В поединке со второй ракеткой мира Мухова показала высочайший уровень игры и то, как нужно готовиться под конкретную соперницу. Каролина постоянно делала все для того, чтобы Соболенко было максимально некомфортно во время розыгрышей. Каролина перманентно меняла вращения, сбивала ритм, заставляла Соболенко много двигаться, а еще отлично подавала. Тем не менее, вторая ракетка мира тоже была хороша и сумела за счет преимущества в мощи сравнять счет по сетах, а в третьей партии повела 5:2. Казалось, что зрители увидят в финале борьбу за теннисную корону, но Соболенко традиционно зажало и она провалила концовку. Мухова же держала высокий уровень и заслуженно победила. Финал был не хуже, но о нем сказано выше.

Прорыв турнира – Беатрис Хаддад Майя

Довольно странно назвать прорывом выход 14-й ракетки мира в полуфинал турнира Grand Slam, но ранее 27-летняя теннисистка на таком уровне никогда не заходила далее второго круга. Вообще, история бразильской спортсменки с ростом 185 см непростая. Она перенесла несколько операций, из-за чего пропустила больше двух лет чистого времени. В 2019 году в ее пробе нашли анаболики, и хотя ITF постановила, что запрещенные препараты попали в организм теннисистки случайно, Беатрис все равно отстранили на десять месяцев. В 2021-м ей удалось подняться с дна в топ-100, в 2022-м – с конца первой сотни в топ-20 сильнейших теннисисток мира.

В этом году на Ролан Гаррос наконец-то сложилось в плане результатов на мейджорах. Хаддад Майя легко выиграла только матч первого круга, все остальные победы были в ее стиле – затяжные и трехсетовые. Самый короткий матч из этой серии затянул на 2,5 часа, это была победа над 7-й ракеткой мира Онс Жабер в четвертьфинале. Особо эпичная встреча состоялась чуть ранее против испанки Сары Соррибес Тормо. Девушки провели на корте 3 часа 51 минуту. Конечно же, это был самый продолжительный матч сезона. Также важно отметить, что Беатрис – первая бразильянка в четверке сильнейших на мейждорах в Открытой эре. С новой недели она дебютирует в топ-10.

Getty Images/Global Images Ukraine. Беатрис Хаддад Майя

Главная неудачница – Елена Рыбакина

Представительница Казахстана снялась с турнира перед матчем третьего круга против Сары Соррибес Тормо из-за болезни. Хотя по результатам турнира Рыбакина впервые поднимется в топ-3, поэтому для нее не все так плохо.

Любимица фортуны – Коко Гауфф

Прошлогодняя финалистка на этот раз дошла до 1/4 финала и снова была остановлена первой ракеткой мира. Но до этого Кори не сыграла ни с одной из соперниц из топ-50. Конечно же, можно парировать, что была перспективная Мирра Андреева, а также Анна Каролина Шмидлова, которая провела лучший мейджор за 10 лет выступления на турнирах такой категории, но даже околотоповых соперниц до Свёнтек представительница США не встретила. В матче с полькой Гауфф выиграла свои традиционные 40% очков в этом противостоянии и в седьмой раз подряд проиграла Иге в двух сетах.

Наши

В основной сетке стартовало шесть украинских теннисисток, но с самого начала мы догадывались, что большинство будет отсеяно еще в первом круге. Тем не менее, радостных эмоций было намного больше, чем ожидалось.

Лучше все, конечно же, на кортах Парижа показал себя Элина Свитолина. Ей уже в первом круге в соперницы выпала действующая полуфиналистка грунтового мейджора Мартина Тревизан. Если честно, не очень верилось, что Элина после титула в Страсбурге найдет в себе силы на успешное продолжение борьбы на кортах Ролан Гаррос, но она в который раз приятно удивила. Украинка провела блистательный матч первого раунда, деклассировав итальянку в двух сетах. В том матче у Элины получалось практически все, очень давно украинские болельщики не видели от Свитолиной настолько качественного тенниса.

Далее по сетке 26-й сеяной Элина вышла на австралийку Сторм Хантер, которую явно недооценила, за что поплатилась проигрышем первой партии. Во втором сете украинка еще и первой отдала подачу и лишь после этого стала играть с позиции силы. Далее пошли матчи с соперницами без флага. Возможно, благодаря этому Элина и зашла так далеко. Не секрет, что в последние годы перед декретной паузой у Свитолиной появлялись проблемы с мотивацией перед не самыми важными матчами. В ситуации, когда твоя страна отбивает нападение оборзевших соседей, вряд ли сложно настроиться на представительниц рф и рб, которых все еще пускают на такие уважаемые турниры. В повторении финала Страсбурга против Блинковой Элина сыграла не так уверенно, но все же оформила волевую победу, а против удобной Касаткиной хоть и выдохлась в конце, но все же, во многом благодаря нервам соперницы, закрыла встречу в двух сетах. Против Соболенко шансов было откровенно мало, Свитолина старалась, но результата это не принесло. Поединок больше запомнился не самой игрой, а поведением Арины после матча. Она вызывающе вышла к сетке, хотя прекрасно знала, что Свитолина на будет жать ей руки. Ехидная улыбка Соболенко в сторону своего бокса после свиста трибун в адрес Свитолиной – очередное подтверждение всех плохих слов, сказанных об Арине ранее.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Леся Цуренко продолжила приятно радовать украинских болельщиков тенниса. Уже в первом круге она неожиданно разобралась с чемпионкой Ролан Гаррос 2021 Барборой Крейчиковой. При чем сделала это очень уверенно и красиво. Чешка в этом году не показывала высоких результатов на грунте, но все равно была фавориткой того матча. На этом Цуренко не остановилась и далее прошла Лорен Дэвис и Бьянку Андрееску. Канадка была разобрана феноменальным образом и даже не успела понять, что случилось. Леся могла замахнуться и на поздние раунды, но в четвертом круге ей пришлось сразиться со Свёнтек. Результат этого поединка ни у кого не вызывал сомнения, но получилось даже хуже. Цуренко не смогла завершить встречу, снявшись после 1:5 в первом сете. В этом сезоне мы уже стали отвыкать от таких болезненных моментов, очень хочется, чтобы их было как можно меньше.

Ангелина Калинина не смогла оправдать надежд после финала турнира в Риме, но на это были объективный причины. Ангелина не была в лучших кондициях, в противном случае она должна была бы обыгрывать Диан Парри. Француженка хорошо сыграла этот матч, но во втором круге без шансов проиграла 16-летней Мирре Андреевой. В парном разряде у Калининой результат был тем же – проигрыш в первом раунде.

Марте Костюк со старта выпало сражаться против Арины Соболенко, результат был предсказуем, как и то, что украинка не будет жать руку сопернице. Но это почему-то сильно не понравилось парижской публике, которая выразила свое недовольство. Забавно, что Соболенко сначала подумала, что это было в ее адрес и исполнила защитный реверанс, но потом до нее дошло. В женском парном разряде Костюк и румынка Елена Габриэла Русе выиграли два матча, но уступили второй сеяной паре Гауфф/Пегула. В миксте Марта с Марсело Аревало из Сальвадора дошла до 1/4 финала, где проиграла будущим финалистам Бьянке Андрееску и Майклу Винусу.

Даяна Ястремская впервые в своей карьере играла квалификацию Ролан Гаррос и успешно ее преодолела. Далее жребий был не самым лучшим, в первом раунде основы пришлось сразиться против 22-й сеяной Донны Векич. Хорватка играла лучше и заслуженно победила, но далее ее сразу же остановила американка Бернарда Пера.

Катерина Байндл после долгого отсутствия на корте не смогла составить конкуренции набравшей хорошую форму Ольге Данилович. Сербка в итоге проиграла Онс Жабер в третьем круге, одолев до этого очень цепкую итальянку Жасмин Паолини.

Сестры Киченок в парном разряде сыграли слабо. Людмила Киченок и Алена Остапенко уже во втором круге проиграли француженкам Ализе Корне и Диан Парри, а Надежда Киченок выбыла уже в первом раунде. В миксте Люда с Меттью Эбденом не смогли оправдать пятый номер посева, выиграв всего один матч.

В квалификации также играла Дарья Снигур, ее мучения на грунте быстро закончились.

Мужской парный разряд. Финал

Иван Додиг / Остин Крайчек [4] – Сандер Жилль / Йоран Флиген – 6:3, 6:1

Жилль и Флиген на пути в финал обыграли четыре сеяных дуэта, в том числе и вторых сеяных Раджива Рема и Джо Солсбери. Иван Додиг взял третий Шлем в паре, Крайчек – первый.

Женский парный разряд. Финал

Се Шувэй / Ван Сиюй – Лейла Фернандес / Тэйлор Таундсенд [10] – 1:6, 7:6(5), 6:1

Се Шувэй, которая в апреле вернулась в тур после полутора лет перерыва, выиграла пятый титул на турнирах Grand Slam, Ван Сиюй – первый. По пути в финал они не проиграли ни одного сета.

Микст. Финал

Мию Като / Тим Пютц – Бьянка Андрееску / Майкл Винус – 4:6, 6:4, 10-6

Мию Като дисквалифицировали с матча третьего круга женского парного разряда за попадание мячом в болгерл. Японку лишили призовых и очков, но позволили выступить в миксте, так как действия японки посчитали непреднамеренными и случайными. В итоге она взяла титул в смешанном разряде, отличная мотивирующая история.