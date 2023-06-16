Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Надеюсь сделать Верес еще сильнее»
Новый тренер «Вереса» – о своем назначении
Сергей Лавриненко прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Вереса»:
«Хочу поблагодарить тренерский штаб Юрия Вирта, коллег, которые установили достаточно высокую планку в работе и результатах. Он навсегда останется в сердцах болельщиков.
Для меня честь работать в таком клубе. Но у меня есть вдохновение, у меня есть умения и желание. Понимаю сложность предстоящих вызовов. Но я надеюсь сделать эту команду еще сильнее.
Надеюсь на поддержку болельщиков. Знаю, что болельщики «Вереса» очень пылкие и преданные. Очень уважаю болельщиков и надеюсь на взаимность.
Относительно тренерского штаба – он формируется. Есть несколько вариантов. Относительно возможных кадровых изменений в команде – мы нуждаемся в усилении».
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