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  4. Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Надеюсь сделать Верес еще сильнее»
Украина. Премьер лига
16 июня 2023, 17:40 |
212
1

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Надеюсь сделать Верес еще сильнее»

Новый тренер «Вереса» – о своем назначении

16 июня 2023, 17:40 |
212
1
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Надеюсь сделать Верес еще сильнее»
НК Верес. Сергей Лавриненко

Сергей Лавриненко прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Вереса»:

«Хочу поблагодарить тренерский штаб Юрия Вирта, коллег, которые установили достаточно высокую планку в работе и результатах. Он навсегда останется в сердцах болельщиков.

Для меня честь работать в таком клубе. Но у меня есть вдохновение, у меня есть умения и желание. Понимаю сложность предстоящих вызовов. Но я надеюсь сделать эту команду еще сильнее.

Надеюсь на поддержку болельщиков. Знаю, что болельщики «Вереса» очень пылкие и преданные. Очень уважаю болельщиков и надеюсь на взаимность.

Относительно тренерского штаба – он формируется. Есть несколько вариантов. Относительно возможных кадровых изменений в команде – мы нуждаемся в усилении».

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Сергей Лавриненко Верес Ровно
Источник ФК Верес
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Комментарии 1
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maverik
Да уж куди вже сильнішим,занять место чтобы играть в стыках это уровень)))
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