Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Надеюсь сделать Верес еще сильнее»

Сергей Лавриненко прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Вереса»:

«Хочу поблагодарить тренерский штаб Юрия Вирта, коллег, которые установили достаточно высокую планку в работе и результатах. Он навсегда останется в сердцах болельщиков.

Для меня честь работать в таком клубе. Но у меня есть вдохновение, у меня есть умения и желание. Понимаю сложность предстоящих вызовов. Но я надеюсь сделать эту команду еще сильнее.

Надеюсь на поддержку болельщиков. Знаю, что болельщики «Вереса» очень пылкие и преданные. Очень уважаю болельщиков и надеюсь на взаимность.

Относительно тренерского штаба – он формируется. Есть несколько вариантов. Относительно возможных кадровых изменений в команде – мы нуждаемся в усилении».