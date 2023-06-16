Верес официально представил Лавриненко в качестве нового главного тренера

НК «Верес» официально представил Сергея Лавриненко в качестве нового главного тренера ровенского клуба.

Отметим, что ранее соответствующее решение согласовали члены наблюдательного совета народного клуба. Специалист уже подписал с «красно-черными» контракт сроком на три года.

Пока еще не сформирован тренерский штаб. По словам Лавриненко, он формируется, есть несколько вариантов.

Лавриненко ранее успешно работал с ФК «Ингулец» (2016-2022), а до того тренировал «Зирку».