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Украина. Премьер лига
16 июня 2023, 17:10 | Обновлено 16 июня 2023, 18:26
342
0

Капитан Металлиста 1925 продлил контракт с клубом на 2 года

Артем Габелок до лета 2025 года остается в харьковской команде

16 июня 2023, 17:10 | Обновлено 16 июня 2023, 18:26
342
0
Капитан Металлиста 1925 продлил контракт с клубом на 2 года
ФК Металлист 1925. Артем Габелок

Полузащитник и капитан «Металлиста 1925» Артем Габелок продлил контракт с харьковским клубом еще на два года. Срок нового соглашения – до 30 июня 2025 года.

Артем стал игроком «Металлиста 1925» в феврале 2021 года, за это время провел 58 официальных матчей в которых отметился 4 голами и 4 ассистами.

О продлении контрактов с другими игроками команды харьковский клуб обещает сообщить вскоре.

Ранее «Металлист 1925» попрощался с двумя футболистами.

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Артем Габелок Металлист 1925 трансферы трансферы АПЛ
Источник ФК Металлист 1925
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