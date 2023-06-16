Украина. Премьер лига16 июня 2023, 17:10 | Обновлено 16 июня 2023, 18:26
342
0
Капитан Металлиста 1925 продлил контракт с клубом на 2 года
Артем Габелок до лета 2025 года остается в харьковской команде
16 июня 2023, 17:10 | Обновлено 16 июня 2023, 18:26
342
0
Полузащитник и капитан «Металлиста 1925» Артем Габелок продлил контракт с харьковским клубом еще на два года. Срок нового соглашения – до 30 июня 2025 года.
Артем стал игроком «Металлиста 1925» в феврале 2021 года, за это время провел 58 официальных матчей в которых отметился 4 голами и 4 ассистами.
О продлении контрактов с другими игроками команды харьковский клуб обещает сообщить вскоре.
Ранее «Металлист 1925» попрощался с двумя футболистами.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 июня 2023, 16:55 0
Давиде Поссанцини будет работать с командой Серии С
Футбол | 16 июня 2023, 12:49 8
Хавбек сборной Украины – о предстоящем чемпионате Европы U-21
Футбол | 15.06.2023, 22:08
Футбол | 16.06.2023, 05:23
Футбол | 15.06.2023, 23:54
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.06.2023, 10:37 9
14.06.2023, 22:36 19
15.06.2023, 17:15 3
15.06.2023, 00:25 6
14.06.2023, 20:25 21
14.06.2023, 20:37 1
15.06.2023, 00:28 4