Капитан Металлиста 1925 продлил контракт с клубом на 2 года

Полузащитник и капитан «Металлиста 1925» Артем Габелок продлил контракт с харьковским клубом еще на два года. Срок нового соглашения – до 30 июня 2025 года.

Артем стал игроком «Металлиста 1925» в феврале 2021 года, за это время провел 58 официальных матчей в которых отметился 4 голами и 4 ассистами.

О продлении контрактов с другими игроками команды харьковский клуб обещает сообщить вскоре.

Ранее «Металлист 1925» попрощался с двумя футболистами.