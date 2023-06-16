Виталий МИКОЛЕНКО: «С Северной Македонией легко не будет»
Защитник сборной Украины – о матче отбора на Евро-2024
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня):
«Надо выигрывать и выполнять задачи. Тренерский штаб сказал, что это будет совсем другая игра. Команда это понимает. С Германией мы играли спарринг, это топ-сборная. Сейчас у нас квалификация, нужны три зачетных пункта, надо выигрывать.
Мы уже играли с Северной Македонией два года назад на Евро. В первом тайме вроде бы все было хорошо, а потом было очень тяжело, я помню эту игру. Легко не будет.
У них есть несколько техничных игроков, которые могут отдать передачу, могут забить гол. У них довольно хорошая оборона, поэтому надо будет ее вскрывать, при этом сыграть на ноль позади самим».
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