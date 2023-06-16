Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «С Северной Македонией легко не будет»
Чемпионат Европы
16 июня 2023, 16:50 |
108
0

Виталий МИКОЛЕНКО: «С Северной Македонией легко не будет»

Защитник сборной Украины – о матче отбора на Евро-2024

16 июня 2023, 16:50 |
108
0
Виталий МИКОЛЕНКО: «С Северной Македонией легко не будет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня):

«Надо выигрывать и выполнять задачи. Тренерский штаб сказал, что это будет совсем другая игра. Команда это понимает. С Германией мы играли спарринг, это топ-сборная. Сейчас у нас квалификация, нужны три зачетных пункта, надо выигрывать.

Мы уже играли с Северной Македонией два года назад на Евро. В первом тайме вроде бы все было хорошо, а потом было очень тяжело, я помню эту игру. Легко не будет.

У них есть несколько техничных игроков, которые могут отдать передачу, могут забить гол. У них довольно хорошая оборона, поэтому надо будет ее вскрывать, при этом сыграть на ноль позади самим».

По теме:
ФОТО. Сборная Украины прогулялась по Скопье и провели активную разминку
Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Мальта
Анатолий ТРУБИН: «С радостью и честью надену футболку молодежной сборной»
Виталий Миколенко сборная Украины по футболу Северная Македония - Украина Евро-2024
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Украина остается 14-й на старте нового сезона
Футбол | 16 июня 2023, 05:23 3
Таблица коэффициентов. Украина остается 14-й на старте нового сезона
Таблица коэффициентов. Украина остается 14-й на старте нового сезона

В 5-летнем рейтинге 2023 Украина набрала 29.500 и заняла 14-е место

Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
Футбол | 16 июня 2023, 10:37 6
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии

В заявку Сергея Реброва на матч не попали Владислав Кочергин и Назарий Русин

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер проведет спарринги с двумя нидерландскими клубами
Футбол | 16.06.2023, 15:02
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер проведет спарринги с двумя нидерландскими клубами
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер проведет спарринги с двумя нидерландскими клубами
Андрей ПАВЕЛКО: «Все будет хорошо. Мы победим»
Футбол | 16.06.2023, 11:55
Андрей ПАВЕЛКО: «Все будет хорошо. Мы победим»
Андрей ПАВЕЛКО: «Все будет хорошо. Мы победим»
Жена главы Тернопольской облассоциации задержана ночью нетрезвой за рулем
Футбол | 15.06.2023, 18:25
Жена главы Тернопольской облассоциации задержана ночью нетрезвой за рулем
Жена главы Тернопольской облассоциации задержана ночью нетрезвой за рулем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Камбек на 60-тысячнике. Стародубцева выиграла 11 геймов подряд у американки
Камбек на 60-тысячнике. Стародубцева выиграла 11 геймов подряд у американки
14.06.2023, 20:37 1
Теннис
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
14.06.2023, 16:57 49
Футбол
Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
16.06.2023, 10:10 71
Футбол
ВИДЕО. Невероятные 3 секунды. Побит мировой рекорд по сборке кубика Рубика
ВИДЕО. Невероятные 3 секунды. Побит мировой рекорд по сборке кубика Рубика
15.06.2023, 12:00 2
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
16.06.2023, 06:55
Футбол
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
14.06.2023, 20:25 21
Футбол
Ничего личного, просто война. WBC объяснил позицию по Биволу и Бетербиеву
Ничего личного, просто война. WBC объяснил позицию по Биволу и Бетербиеву
15.06.2023, 15:11 2
Бокс
Бех-Романчук стала третьей на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Бех-Романчук стала третьей на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
15.06.2023, 21:52 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем