Цена – 80 млн. Реал нацелился на еще одну звезду Боруссии Дортмунд

После подписания Джуда Беллингема «Реал» начал работу над трансфером еще одного игрока «Боруссии» Дортмунд, Карима Адейеми. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Представители «Реала» уже вступили в переговоры с агентами игрока. Ожидается, что трансфер обойдется «Реалу» как минимум в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Адейеми 9 голов и 6 ассистов в 32 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах. Контракт 21-летнего вингера сборной Германии рассчитан до лета 2027 года.