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  4. Цена – 80 млн. Реал нацелился на еще одну звезду Боруссии Дортмунд
Испания
16 июня 2023, 16:30 |
733
0

Цена – 80 млн. Реал нацелился на еще одну звезду Боруссии Дортмунд

Карим Адейеми может присоединиться к Джуду Беллингему

16 июня 2023, 16:30 |
733
0
Цена – 80 млн. Реал нацелился на еще одну звезду Боруссии Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Адейеми

После подписания Джуда Беллингема «Реал» начал работу над трансфером еще одного игрока «Боруссии» Дортмунд, Карима Адейеми. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Представители «Реала» уже вступили в переговоры с агентами игрока. Ожидается, что трансфер обойдется «Реалу» как минимум в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Адейеми 9 голов и 6 ассистов в 32 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах. Контракт 21-летнего вингера сборной Германии рассчитан до лета 2027 года.

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Карим Адейеми Боруссия Дортмунд Реал Мадрид трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Серии A
Источник Bild
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