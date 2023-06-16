37-летний Бандура подписал новый контракт с Минаем
Опытный вратарь остается в закарпатском клубе еще на один сезон
Футбольный клуб «Минай» сообщил о том, что вратарь Александр Бандура подписал новый контракт с закарпатцами.
Трудовое соглашение с 37-летним голкипером рассчитано до конца сезона-2023/24.
В прошлом чемпионате Бандура провел в составе «Миная» 28 матчей. За этот период он пропустил 28 голов и в девяти играх сохранил свои ворота на «замке». Благодаря удачным действиям голкипера закарпатцы стали шестой командой УПЛ по количеству пропущенных мячей.
Ранее сообщалось, что «Минай» заинтересован в подписании хавбека «Скорука».
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