37-летний Бандура подписал новый контракт с Минаем

Футбольный клуб «Минай» сообщил о том, что вратарь Александр Бандура подписал новый контракт с закарпатцами.

Трудовое соглашение с 37-летним голкипером рассчитано до конца сезона-2023/24.

В прошлом чемпионате Бандура провел в составе «Миная» 28 матчей. За этот период он пропустил 28 голов и в девяти играх сохранил свои ворота на «замке». Благодаря удачным действиям голкипера закарпатцы стали шестой командой УПЛ по количеству пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что «Минай» заинтересован в подписании хавбека «Скорука».