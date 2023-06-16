Украина. Премьер лига16 июня 2023, 12:14 |
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Минай заинтересован в подписании хавбека Скорука
Богдан Шмигельский может продолжить карьеру в УПЛ
16 июня 2023, 12:14 |
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Полузащитник «Скорука» Богдан Шмигельский может стать новым игроком «Миная».
В прошлом сезоне Первой лиги 29-летний полузащитник отыграл 21 матч за «Скорук», в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.
До этого украинец выступал за «Альянс», «ВПК-Агро» и «Никополь». Вместе с «ВПК-Агро» Шмигельский стал чемпионом Второй лиги сезона-2019/2020 группы Б.
«Минай» занял занял десятое место в турнирной таблице чемпионата Украины, команда набрала 33 очка и оторвалась на два пункта от зоны вылета.
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