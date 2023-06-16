Анатолий ТРУБИН: «С радостью и честью надену футболку молодежной сборной»

21-летний голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин подтвердил свое участие в составе молодежной сборной Украины на Евро-2023 U-21.

«Не было никакого процента сомнения, потому что играл там, был в квалификации, поэтому с радостью и честью буду одевать футболку молодежки и представлять нашу страну. Я только за [поехать] и только радуюсь этому.

Все зависит от нас, от нашей игры. Здесь неважно, ты игрок национальной сборной или нет, здесь главное, что мы одно целое — одна команда. Шаг за шагом, в каждом матче будем показывать свою игру и добиваться результата».

«Посмотрим из чего мы слеплены. Будем делать все возможное, но у нас еще две игры в сборной, а потом уже будем думать о молодежке», - сказал Трубин.

Молодежный чемпионат Европы пройдет с 21 июня по 8 июля 2023 года.