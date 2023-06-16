Левый берег может усилиться нигерийцем

«Левый берег» может подписать нигерийского футболиста Чибуезэ Принса.

Защитник, который также может сыграть на позиции хавбека, известен по выступлениям в Украине за ФК «Николаев», который играл в чемпионате Львовской области. В свое время 21-летний Принс входил в сферу интересов «Руха».

В сезоне 2021/22 «Левый берег» играл в чемпионате Второй лиги Украины. Из-за военного вторжения рф в Украину клуб приостановил свои выступления, однако сохранил за собой статус клуба ПФЛ.

Зимой «Левый берег» анонсировал возвращение в украинский футбол. Клуб намерен выступить в Первой лиге-2023/24.