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Украина. Вторая лига
16 июня 2023, 14:30 |
426
0

Левый берег может усилиться нигерийцем

Чибуезэ Принс мог оказаться в «Рухе»

16 июня 2023, 14:30 |
426
0
Левый берег может усилиться нигерийцем
ФК Левый берег

«Левый берег» может подписать нигерийского футболиста Чибуезэ Принса.

Защитник, который также может сыграть на позиции хавбека, известен по выступлениям в Украине за ФК «Николаев», который играл в чемпионате Львовской области. В свое время 21-летний Принс входил в сферу интересов «Руха».

В сезоне 2021/22 «Левый берег» играл в чемпионате Второй лиги Украины. Из-за военного вторжения рф в Украину клуб приостановил свои выступления, однако сохранил за собой статус клуба ПФЛ.

Зимой «Левый берег» анонсировал возвращение в украинский футбол. Клуб намерен выступить в Первой лиге-2023/24.

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Левый берег трансферы Рух Львов
Источник Sportarena
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