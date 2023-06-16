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  4. Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»
Украина. Премьер лига
16 июня 2023, 14:20 | Обновлено 16 июня 2023, 14:34
2723
18

Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»

Обладатель «Золотого мяча» – об аресте Андрея Павелко

16 июня 2023, 14:20 | Обновлено 16 июня 2023, 14:34
2723
18
Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»
ФК Динамо Киев. Игорь Беланов

Известный украинский экс-футболист, тренер, обладатель «Золотого мяча» Игорь Беланов прокомментировал решение суда, согласно которому президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко отправили в СИЗО на 60 суток.

«Вторые сутки во Львове. Утром Шевченковский районный суд решил арестовать президента УАФ, члена исполкома УЕФА Андрея Павелко. Зачем?

У меня на этот вопрос только один ответ – притянутое за уши решение с политическим душком. Эта судебная эпопея продолжается с минувшей осени.

За это время я успел побывать на нескольких заседаниях, выслушать позицию прокуроров и судей. Никаких реальных причин для ареста Андрея за все это время так и не прозвучало. А сам он дисциплинированно выполнял все условия меры пресечения, присутствовал на всех судебных заседаниях, не скрывался, ни на кого не давил, четко соблюдал установленные правила.

Наверное, поэтому дело быстро передали в суд в другом городе, где, очевидно, руководствуются какими-то другими законами и готовы выполнить любое указание сверху?

Но если это так и наши суды вершат судьбу людей по такому принципу, то на этом участке россия может праздновать победу. Потому что ручные суды и незаконные решения – это о россии.

Невероятно, как в этом случае совпали интересы страны-агрессора, которую в том числе усилиями Андрея Павелко лишили права выступать на всех международных футбольных соревнованиях, и львовской судьи. Случайность?

Теперь понимаю, что междоусобные конфликты, которые в последнее время все чаще возникают в Украине, не случайны. Очередной удар, нанесенный сегодня по украинскому футболу – часть этой кампании.

В то время как война против агрессора продолжается и нам нужно еще больше объединяться вокруг защиты независимости Украины, нас изнутри атакуют ракетами особо опасного действия – раскола.

Обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на эту ситуацию и не допустить уничтожения футбольной семьи Украины.

Мы вместе со всей страной уже 16-й месяц, как только можем помогаем нашим воинам, но наши усилия будут напрасны, если пятая колонна будет продолжать уничтожать страну изнутри. Надеюсь на вашу оперативную реакцию», – написал Беланов.

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Игорь Беланов коррупция Андрей Павелко арест суд
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Комментарии 18
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Gargantua
видать вместе дерибанили
стыдно за наших голден болов
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+2
Max123
Опа, еще одну свинья за свое корьіто захрюкала... Протасов, Беланов 'гордость' нашего футбола...
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+2
avk2307
А зачем Беланова на фото в динамовской форме напечатали, лучше в форме УАФ и поющего песни. Он сам признался, что с 2017 года не поддерживает и не болеет за Динамо.
Автору статьи на заметку. ....
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+2
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stalevar1250
Погоди, скоро и тебя за яйца возьмут, и будешь гастролировать с золотым мячём из камеры в камеру 🤡
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+1
Умник
Ооо
Один є
Де ще двоє?)))
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+1
serhiy
І подивися,зараза,як всі патріотами поставали і війною прикриваються. А самі розкрадають величезні гроші в УАФ !!!
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0
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AK.228
Зірки динамівські на підспівувані … чекаємо ще опусу Камон Плея
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0
виталий жалыбин
вместе сажать значит
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0
Alexx
Динамовские сердца остались без зарплаты .А новый президент уаф их точно не возьмет.За 2 месяца выберут новое руководство и всех.предыдущих.метлой 
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0
20052011
И этот прикормленный вором павелкой запричитал к президенту. Компашка нанятых, в том числе адвокатов и юристов в действии. Кто следующий будет завывать и обращаться к президенту? Их на зарплате у павелки до хрена(на ворованные деньги).
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-1
⬆️
Хорошо Беланов напомнил!
Правительство России ввело санкции против ряда украинский спортивных
функционеров, в число которых вошел президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, являющейся также депутатом Верховной Рады.

Санкционный список людей спорта Украины:

Юрий Береза (президент СК «Днепр-1»);

Евгений Геллер (президент ФК «Заря»);

Александр Герега (вице-президент ФФУ);

Константин Елисеев (вице-президент ФФУ);

Константин Жеваго (президент ФК «Ворскла»);

Сергей Куницын (президент ФК «Таврия»);

Ярослав Москаленко (президент Киевской федерации футбола);

Андрей Павелко (президент ФФУ);

Ярослав Сушкевич (глава Паралимпийского комитета Украины).

К Павелко и другим были применены экономические мероприятия, в
частности, блокировка денежных средств и запрет на вывоз капитала.

Напомним, во время чемпионата мира-2018 президент ФФУ активно поддерживал Домагоя Виду и Огнена Вукоевича, которые после матча со сборной России записали видео со словами «Слава Украине!». 
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-2
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