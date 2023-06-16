Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»

Известный украинский экс-футболист, тренер, обладатель «Золотого мяча» Игорь Беланов прокомментировал решение суда, согласно которому президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко отправили в СИЗО на 60 суток.

«Вторые сутки во Львове. Утром Шевченковский районный суд решил арестовать президента УАФ, члена исполкома УЕФА Андрея Павелко. Зачем?

У меня на этот вопрос только один ответ – притянутое за уши решение с политическим душком. Эта судебная эпопея продолжается с минувшей осени.

За это время я успел побывать на нескольких заседаниях, выслушать позицию прокуроров и судей. Никаких реальных причин для ареста Андрея за все это время так и не прозвучало. А сам он дисциплинированно выполнял все условия меры пресечения, присутствовал на всех судебных заседаниях, не скрывался, ни на кого не давил, четко соблюдал установленные правила.

Наверное, поэтому дело быстро передали в суд в другом городе, где, очевидно, руководствуются какими-то другими законами и готовы выполнить любое указание сверху?

Но если это так и наши суды вершат судьбу людей по такому принципу, то на этом участке россия может праздновать победу. Потому что ручные суды и незаконные решения – это о россии.

Невероятно, как в этом случае совпали интересы страны-агрессора, которую в том числе усилиями Андрея Павелко лишили права выступать на всех международных футбольных соревнованиях, и львовской судьи. Случайность?

Теперь понимаю, что междоусобные конфликты, которые в последнее время все чаще возникают в Украине, не случайны. Очередной удар, нанесенный сегодня по украинскому футболу – часть этой кампании.

В то время как война против агрессора продолжается и нам нужно еще больше объединяться вокруг защиты независимости Украины, нас изнутри атакуют ракетами особо опасного действия – раскола.

Обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на эту ситуацию и не допустить уничтожения футбольной семьи Украины.

Мы вместе со всей страной уже 16-й месяц, как только можем помогаем нашим воинам, но наши усилия будут напрасны, если пятая колонна будет продолжать уничтожать страну изнутри. Надеюсь на вашу оперативную реакцию», – написал Беланов.