Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»
Обладатель «Золотого мяча» – об аресте Андрея Павелко
Известный украинский экс-футболист, тренер, обладатель «Золотого мяча» Игорь Беланов прокомментировал решение суда, согласно которому президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко отправили в СИЗО на 60 суток.
«Вторые сутки во Львове. Утром Шевченковский районный суд решил арестовать президента УАФ, члена исполкома УЕФА Андрея Павелко. Зачем?
У меня на этот вопрос только один ответ – притянутое за уши решение с политическим душком. Эта судебная эпопея продолжается с минувшей осени.
За это время я успел побывать на нескольких заседаниях, выслушать позицию прокуроров и судей. Никаких реальных причин для ареста Андрея за все это время так и не прозвучало. А сам он дисциплинированно выполнял все условия меры пресечения, присутствовал на всех судебных заседаниях, не скрывался, ни на кого не давил, четко соблюдал установленные правила.
Наверное, поэтому дело быстро передали в суд в другом городе, где, очевидно, руководствуются какими-то другими законами и готовы выполнить любое указание сверху?
Но если это так и наши суды вершат судьбу людей по такому принципу, то на этом участке россия может праздновать победу. Потому что ручные суды и незаконные решения – это о россии.
Невероятно, как в этом случае совпали интересы страны-агрессора, которую в том числе усилиями Андрея Павелко лишили права выступать на всех международных футбольных соревнованиях, и львовской судьи. Случайность?
Теперь понимаю, что междоусобные конфликты, которые в последнее время все чаще возникают в Украине, не случайны. Очередной удар, нанесенный сегодня по украинскому футболу – часть этой кампании.
В то время как война против агрессора продолжается и нам нужно еще больше объединяться вокруг защиты независимости Украины, нас изнутри атакуют ракетами особо опасного действия – раскола.
Обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на эту ситуацию и не допустить уничтожения футбольной семьи Украины.
Мы вместе со всей страной уже 16-й месяц, как только можем помогаем нашим воинам, но наши усилия будут напрасны, если пятая колонна будет продолжать уничтожать страну изнутри. Надеюсь на вашу оперативную реакцию», – написал Беланов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннисистка из рб – о выступлении на Ролан Гаррос
Бывший игрок «Вереса» тепло высказался о супруге Юрия Вирта
стыдно за наших голден болов
Автору статьи на заметку. ....
Один є
Де ще двоє?)))
Правительство России ввело санкции против ряда украинский спортивных
функционеров, в число которых вошел президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, являющейся также депутатом Верховной Рады.
Санкционный список людей спорта Украины:
Юрий Береза (президент СК «Днепр-1»);
Евгений Геллер (президент ФК «Заря»);
Александр Герега (вице-президент ФФУ);
Константин Елисеев (вице-президент ФФУ);
Константин Жеваго (президент ФК «Ворскла»);
Сергей Куницын (президент ФК «Таврия»);
Ярослав Москаленко (президент Киевской федерации футбола);
Андрей Павелко (президент ФФУ);
Ярослав Сушкевич (глава Паралимпийского комитета Украины).
К Павелко и другим были применены экономические мероприятия, в
частности, блокировка денежных средств и запрет на вывоз капитала.
Напомним, во время чемпионата мира-2018 президент ФФУ активно поддерживал Домагоя Виду и Огнена Вукоевича, которые после матча со сборной России записали видео со словами «Слава Украине!».