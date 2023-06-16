Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ПРОТАСОВ: «Мы все стали свидетелями абсолютного беззакония»
Украина. Премьер лига
16 июня 2023, 13:58 | Обновлено 16 июня 2023, 14:16
3122
29

Олег ПРОТАСОВ: «Мы все стали свидетелями абсолютного беззакония»

Вице-президент УАФ – об аресте Андрея Павелко

16 июня 2023, 13:58 | Обновлено 16 июня 2023, 14:16
3122
29
Олег ПРОТАСОВ: «Мы все стали свидетелями абсолютного беззакония»
УАФ. Олег Протасов

Вице-президент УАФ Олег Протасов у себя в соцсетях прокомментировал решение суда, согласно которому президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко отправили в СИЗО на 60 суток.

«Сегодня мы все стали свидетелями абсолютного беззакония. Суд во Львове, который безосновательно рассматривал ходатайство следователей об изменении меры пресечения, принял решение о безальтернативном аресте руководителя Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

Это произошло после того, как в Киеве, очевидно, понимая полностью заказной характер этого преследования, ни один судья не пошел на такое преступление. Решение об аресте немедленно будет обжаловано.

Мне, честно, трудно подобрать слова, чтобы прокомментировать происходящее. Та же судья будет принимать решение и в отношении генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого.

В стране – война. Наши воины отдают свою жизнь в борьбе за независимость Украины, защищая наши демократические ценности. И в то же время в нашем тылу продолжают процветать незаконные методы давления, заказное преследование, ручной режим управления судьями.

Сейчас я лично обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Я прошу вашего вмешательства в ситуацию, потому что вы, как никто, знакомы с работой УАФ во главе с Андреем Павелко. Вы, как никто, понимаете, почему пророссийское лобби стремилось помешать Украине иметь собственное представительство в УЕФА. Вы также, уверен, понимаете, что дело, в котором сейчас идет сугубо заказная расправа над руководителем украинского футбола, было ранее уже расследовано НАБУ, и никакие обвинения не подтвердились.

И последнее. Я знаю, что россия проиграет эту развязанную ею войну. И тогда все ее приспешники, в том числе и те, кто уже несколько лет подряд пытается разрушить украинский футбол, будут нести за это строжайшую ответственность», - написал Протасов.

По теме:
Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Наконец-то Павелко упаковали»
Андрей ПАВЕЛКО: «Все будет хорошо. Мы победим»
Олег Протасов коррупция Андрей Павелко арест суд
Источник Facebook
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи назначил нового главного тренера
Футбол | 15 июня 2023, 22:08 3
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи назначил нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи назначил нового главного тренера

Команду возглавил Руди Гарсия

УПЛ и ПФЛ определились с обменом между лигами
Футбол | 15 июня 2023, 19:46 3
УПЛ и ПФЛ определились с обменом между лигами
УПЛ и ПФЛ определились с обменом между лигами

По сравнению с сезоном 2022/2023 ничего не изменится

Жена главы Тернопольской облассоциации задержана ночью нетрезвой за рулем
Футбол | 15.06.2023, 18:25
Жена главы Тернопольской облассоциации задержана ночью нетрезвой за рулем
Жена главы Тернопольской облассоциации задержана ночью нетрезвой за рулем
Испания вышла в финал, Ротань взял Мудрика на Евро, тренеры Наполи и Вереса
Футбол | 16.06.2023, 08:00
Испания вышла в финал, Ротань взял Мудрика на Евро, тренеры Наполи и Вереса
Испания вышла в финал, Ротань взял Мудрика на Евро, тренеры Наполи и Вереса
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
Футбол | 16.06.2023, 10:37
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
Комментарии 29
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
India Life
Протасов, ты гавнюк как и павелко
Ответить
+8
20052011
Такие рассуждения ясны т.к. кормился из павелкиных воровитых рук. А вдруг павелка развяжет язык, протасов боится. И уже к президенту завывает. Рожа замарана, подлец такой же, как и его босс.
Ответить
+5
DaVinci
Протасов добрався до кормушки і прогнив як і решта 
Ответить
+5
Умник
Як співає гарно. В нас в місті так Соловейко не щебета як пан Протасов.
А можна на біс тенорів послухати тріо мареничів: "Блохін Дем'яненко Беланов". 
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
NikoKam1969
При посадах у ФФУ та не малих зарплатах при кормушці чому б не захищати свого шефа колишнім "звьоздам" футболу .
Ответить
+3
avk2307
Все готовые поручиться за павелку уже запели свои песни. Из поручителей только Монзуль еще не выступила и Пикалов.
Ответить
+3
виталий жалыбин
надо вместе с павелко значит отправить
Ответить
+3
serhiy
І всі гниди війною прикриваються ! Треба список писати ,хто за Павелка заступається,бо то все москаляче шобло ,яке приютили в УАФ на бабло !
Ответить
+2
FootFun
От мені цікаво, фанати Динамо ниють що павелко та УАФ все роблять для Шахтаря, і тепер питання, а те що в УАФ працюють лише Динамівські серця вас не бентежить?
Ответить
+2
Показать Скрыть 9 ответов
Max123
Хозяина его судят, а когда єто за ним пойдет и захватит с собой еще пару десятков своих друзей паразитов и корупционеров?
Ответить
+1
kadaad
Всю эту шайку нужно пересажать , только за то, что все трансляции отданы на откуп двум помойкам: мегого и сетанта!!!
Ответить
+1
Xvalenok03
Одни за.
Другие против.
Без бутылки не разберешься.
Ответить
-1
Springfield
Теперь иностранных тренеров в Украину будет ещё трудней заманить.  Глядя на такое. ((
Ответить
-2
Показать Скрыть 5 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
16.06.2023, 06:55
Футбол
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Я бы вынес эту Цыганскую королеву Фьюри»
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Я бы вынес эту Цыганскую королеву Фьюри»
14.06.2023, 15:15
Бокс
10 самых богатых владельцев футбольных клубов мира
10 самых богатых владельцев футбольных клубов мира
14.06.2023, 15:50 8
Футбол
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
14.06.2023, 20:25 21
Футбол
ФОТО. Сборная перелетела в Скопье и потеряла двух игроков из-за травм
ФОТО. Сборная перелетела в Скопье и потеряла двух игроков из-за травм
14.06.2023, 23:59 11
Футбол
Женская сборная Украины досрочно вышла в финальный этап Золотой Евролиги
Женская сборная Украины досрочно вышла в финальный этап Золотой Евролиги
14.06.2023, 20:00 1
Волейбол
Александр ЗИНЧЕНКО: «Пожму ли я руку россиянину? Без шансов. Никогда»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Пожму ли я руку россиянину? Без шансов. Никогда»
14.06.2023, 19:48 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем