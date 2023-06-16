Олег ПРОТАСОВ: «Мы все стали свидетелями абсолютного беззакония»

Вице-президент УАФ Олег Протасов у себя в соцсетях прокомментировал решение суда, согласно которому президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко отправили в СИЗО на 60 суток.

«Сегодня мы все стали свидетелями абсолютного беззакония. Суд во Львове, который безосновательно рассматривал ходатайство следователей об изменении меры пресечения, принял решение о безальтернативном аресте руководителя Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

Это произошло после того, как в Киеве, очевидно, понимая полностью заказной характер этого преследования, ни один судья не пошел на такое преступление. Решение об аресте немедленно будет обжаловано.

Мне, честно, трудно подобрать слова, чтобы прокомментировать происходящее. Та же судья будет принимать решение и в отношении генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого.

В стране – война. Наши воины отдают свою жизнь в борьбе за независимость Украины, защищая наши демократические ценности. И в то же время в нашем тылу продолжают процветать незаконные методы давления, заказное преследование, ручной режим управления судьями.

Сейчас я лично обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Я прошу вашего вмешательства в ситуацию, потому что вы, как никто, знакомы с работой УАФ во главе с Андреем Павелко. Вы, как никто, понимаете, почему пророссийское лобби стремилось помешать Украине иметь собственное представительство в УЕФА. Вы также, уверен, понимаете, что дело, в котором сейчас идет сугубо заказная расправа над руководителем украинского футбола, было ранее уже расследовано НАБУ, и никакие обвинения не подтвердились.

И последнее. Я знаю, что россия проиграет эту развязанную ею войну. И тогда все ее приспешники, в том числе и те, кто уже несколько лет подряд пытается разрушить украинский футбол, будут нести за это строжайшую ответственность», - написал Протасов.