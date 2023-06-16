Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иван ГЕЦКО: «Украина победит Северную Македонию в два мяча»
Чемпионат Европы
16 июня 2023, 13:31 |
235
0

Иван ГЕЦКО: «Украина победит Северную Македонию в два мяча»

Специалист – о предстоящем матче команды Сергея Реброва

16 июня 2023, 13:31 |
235
0
Иван ГЕЦКО: «Украина победит Северную Македонию в два мяча»
Getty Images/Global Images Ukraine

16 июня футболисты сборной Украины проведут в Скопье второй матч отбора Евро-2024 с Северной Mакедонией.

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко в комментарии Sport.ua поделился своими ожиданиями от этого противостояния:

«Балканцы – довольно непростой визави для наших ребят, но я считаю, что победим с преимуществом в два мяча. Подопечные Сергея Реброва должны осознавать, что очередная потеря очков значительно усложнит путь к финальной части континентального чемпионата.

Почему я настроен оптимистично по итоговому результату? Все же класс украинцев выше, чем у хозяев, свой большой потенциал они доказали в последнем спарринге с именитыми немцами в Бремене. Гости порадовали быстрым переходом от обороны к наступлению, обострениями после многоходовок. Хотя остался неприятный осадок от ошибок наших защитников в конце спарринга, что позволило Бундестиму спастись от поражения. Жаль, потому что имели все шансы испортить хозяевам настроение в юбилейном 1000 матче. Сегодня так расслабляться нельзя.

Но больше беспокоит, что у сборной Украины отсутствуют забивные нападающие. В частности, гренадер Артем Довбик в поединках за главную команду страны почему-то в основном настроен подыгрывать партнерам, забыв, что его миссия – поражать цель. К тому же создается впечатление, что он часто действует на полуоборотах, выпадает из игры. Передвигаясь по полю трусцой, не проявляя инициативы у ворот соперников, Артему будет сложно трудоустроиться в каком-то именитом зарубежном клубе», - сказал Гецко.

По теме:
Михаил МУДРИК: «Не могу не поехать на молодежный Евро-2023»
Сергей КРИВЦОВ: «МЛС – не пенсия. Переход Месси это подтверждает»
Без Пандева, но с Милевски. Что нужно знать о сборной Северной Македонии
Иван Гецко сборная Украины по футболу заявка сборная Северной Македонии по футболу Северная Македония - Украина Сергей Ребров
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ребров отпустит игроков в Украину U-21 после матча с Мальтой
Футбол | 15 июня 2023, 14:49 0
Источник: Ребров отпустит игроков в Украину U-21 после матча с Мальтой
Источник: Ребров отпустит игроков в Украину U-21 после матча с Мальтой

Мудрик, Трубин и другие не будут готовиться к Евро U-21

Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Несколько раз заказывал у жены Вирта пирожки»
Футбол | 16 июня 2023, 10:18 4
Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Несколько раз заказывал у жены Вирта пирожки»
Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Несколько раз заказывал у жены Вирта пирожки»

Бывший игрок «Вереса» тепло высказался о супруге Юрия Вирта

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июня
Футбол | 16.06.2023, 07:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июня
Трубин, Мудрик и Судаков в списке. Заявка Украины U-21 на Евро-2023
Футбол | 15.06.2023, 17:01
Трубин, Мудрик и Судаков в списке. Заявка Украины U-21 на Евро-2023
Трубин, Мудрик и Судаков в списке. Заявка Украины U-21 на Евро-2023
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи назначил нового главного тренера
Футбол | 15.06.2023, 22:08
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи назначил нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи назначил нового главного тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Я бы вынес эту Цыганскую королеву Фьюри»
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Я бы вынес эту Цыганскую королеву Фьюри»
14.06.2023, 15:15
Бокс
Сборная Украины выиграла свой пятый матч в Золотой Евролиге
Сборная Украины выиграла свой пятый матч в Золотой Евролиге
14.06.2023, 21:18 1
Волейбол
Определились все участники следующего сезона УПЛ
Определились все участники следующего сезона УПЛ
14.06.2023, 17:24 4
Футбол
Кто может выйти против Фьюри? 6 вариантов для будущего боя Тайсона
Кто может выйти против Фьюри? 6 вариантов для будущего боя Тайсона
15.06.2023, 17:15 3
Бокс
От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта
От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта
15.06.2023, 11:27 4
Футбол
СОБОЛЕНКО: «Ощущала, что все ненавидят меня из-за моей страны»
СОБОЛЕНКО: «Ощущала, что все ненавидят меня из-за моей страны»
15.06.2023, 18:04 14
Теннис
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
14.06.2023, 16:57 49
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
16.06.2023, 06:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем