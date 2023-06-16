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  4. ВИДЕО. Джуд Беллингем о деньгах, Реале и Анчелотти
Испания
16 июня 2023, 13:25 |
167
0

ВИДЕО. Джуд Беллингем о деньгах, Реале и Анчелотти

Английский хавбек прокомментировал свой трансфер

16 июня 2023, 13:25 |
167
0
ВИДЕО. Джуд Беллингем о деньгах, Реале и Анчелотти
ФК Реал Мадрид. Джуд Беллингем

Вчера Джуд Беллингем был официально представлен в качестве игрока «Реала». Сам 19-летний хавбек сборной Англии дал свое первое интервью в статусе футболиста «Реала»:

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Карло Анчелотти
Источник Sport.ua
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