Испания16 июня 2023, 13:25 |
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ВИДЕО. Джуд Беллингем о деньгах, Реале и Анчелотти
Английский хавбек прокомментировал свой трансфер
16 июня 2023, 13:25 |
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Вчера Джуд Беллингем был официально представлен в качестве игрока «Реала». Сам 19-летний хавбек сборной Англии дал свое первое интервью в статусе футболиста «Реала»:
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