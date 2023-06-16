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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Наконец-то Павелко упаковали»
Украина. Премьер лига
16 июня 2023, 13:10 | Обновлено 16 июня 2023, 13:51
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1

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Наконец-то Павелко упаковали»

Специалист – об аресте президента УАФ

16 июня 2023, 13:10 | Обновлено 16 июня 2023, 13:51
1340
1
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Наконец-то Павелко упаковали»
Футбол 1/2/3. Евгений Левченко

Экс-хавбек национальной сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал решение суда, согласно которому президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко отправили в СИЗО на 60 суток.

«Первый шаг к борьбе с коррупцией в украинском футболе. Президент Ассоциации футбола Украины некоторое время находится под пристальным вниманием. И наконец-то его упаковали. 60 дней заключения», - написал Левченко в Twitter.

Напомним, Андрей Павелко проходит фигурантом в деле о финансовых хищениях в УАФ.

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Евгений Левченко коррупция Андрей Павелко арест суд
Источник Twitter
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Alexx
Женя а чего же ты постоянно на каналах.Ахметова работал столько лет и ни разу не обвинил павелко в коррупции .Чтото изменилось ?
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