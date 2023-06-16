Украина. Премьер лига16 июня 2023, 13:10 | Обновлено 16 июня 2023, 13:51
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Наконец-то Павелко упаковали»
Специалист – об аресте президента УАФ
16 июня 2023, 13:10 | Обновлено 16 июня 2023, 13:51
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Экс-хавбек национальной сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал решение суда, согласно которому президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко отправили в СИЗО на 60 суток.
«Первый шаг к борьбе с коррупцией в украинском футболе. Президент Ассоциации футбола Украины некоторое время находится под пристальным вниманием. И наконец-то его упаковали. 60 дней заключения», - написал Левченко в Twitter.
Напомним, Андрей Павелко проходит фигурантом в деле о финансовых хищениях в УАФ.
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Комментарии 1
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Женя а чего же ты постоянно на каналах.Ахметова работал столько лет и ни разу не обвинил павелко в коррупции .Чтото изменилось ?
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