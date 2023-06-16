Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Наконец-то Павелко упаковали»

Экс-хавбек национальной сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал решение суда, согласно которому президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко отправили в СИЗО на 60 суток.

«Первый шаг к борьбе с коррупцией в украинском футболе. Президент Ассоциации футбола Украины некоторое время находится под пристальным вниманием. И наконец-то его упаковали. 60 дней заключения», - написал Левченко в Twitter.

Напомним, Андрей Павелко проходит фигурантом в деле о финансовых хищениях в УАФ.