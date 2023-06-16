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  4. Михаил МУДРИК: «Не могу не поехать на молодежный Евро-2023»
Молодежные турниры
16 июня 2023, 12:49 |
900
2

Михаил МУДРИК: «Не могу не поехать на молодежный Евро-2023»

Хавбек сборной Украины – о предстоящем чемпионате Европы U-21

16 июня 2023, 12:49 |
900
2
Михаил МУДРИК: «Не могу не поехать на молодежный Евро-2023»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

22-летний полузащитник английского «Челси» Михаил Мудрик подтвердил свое участие в составе молодежной сборной Украины на Евро-2023 U-21.

«Я поеду. Я хочу помочь команде. Я многое с ней прошел и она занимает особое место в моем сердце. Я не могу не поехать», - сказал Мудрик.

Молодежный чемпионат Европы пройдет с 21 июня по 8 июля 2023 года.

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Источник ВЗбирна
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antt
А де йому ще бігати? В Челсі?! Напевно там некомфортно тренуватися тому буде йому заміна на молодіжному євро
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+1
Burevestnik
ще молодий, лише 22 роки
  нехай дитинка побігає
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