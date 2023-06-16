Михаил МУДРИК: «Не могу не поехать на молодежный Евро-2023»

22-летний полузащитник английского «Челси» Михаил Мудрик подтвердил свое участие в составе молодежной сборной Украины на Евро-2023 U-21.

«Я поеду. Я хочу помочь команде. Я многое с ней прошел и она занимает особое место в моем сердце. Я не могу не поехать», - сказал Мудрик.

Молодежный чемпионат Европы пройдет с 21 июня по 8 июля 2023 года.