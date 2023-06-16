Молодежные турниры16 июня 2023, 12:49 |
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Михаил МУДРИК: «Не могу не поехать на молодежный Евро-2023»
Хавбек сборной Украины – о предстоящем чемпионате Европы U-21
16 июня 2023, 12:49 |
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22-летний полузащитник английского «Челси» Михаил Мудрик подтвердил свое участие в составе молодежной сборной Украины на Евро-2023 U-21.
«Я поеду. Я хочу помочь команде. Я многое с ней прошел и она занимает особое место в моем сердце. Я не могу не поехать», - сказал Мудрик.
Молодежный чемпионат Европы пройдет с 21 июня по 8 июля 2023 года.
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