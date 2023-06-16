Сергей КРИВЦОВ: «МЛС – не пенсия. Переход Месси это подтверждает»

32-летний защитник «Интер» Майами и национальной сборной Украины Сергей Кривцов высказал свое мнение об уровне чемпионата МЛС.

«Я думал, что в этом чемпионате со своим опытом смогу стать и раздавать пасы. Теперь мне кажется, что там бегают больше, чем в УПЛ.

В МЛС играют атака на атаку. Поэтому это совсем не пенсия. Переход Лионеля Месси это подтверждает», – сказал Кривцов.

Напомним, недавно «Интер» Майами с Кривцовым проиграл пятый матч подряд в МЛС.