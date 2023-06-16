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Украина. Премьер лига
16 июня 2023, 12:34 | Обновлено 16 июня 2023, 12:38
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Сергей КРИВЦОВ: «МЛС – не пенсия. Переход Месси это подтверждает»

Защитник сборной Украины выступает за американский «Интер» Майами

16 июня 2023, 12:34 | Обновлено 16 июня 2023, 12:38
600
0
Сергей КРИВЦОВ: «МЛС – не пенсия. Переход Месси это подтверждает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

32-летний защитник «Интер» Майами и национальной сборной Украины Сергей Кривцов высказал свое мнение об уровне чемпионата МЛС.

«Я думал, что в этом чемпионате со своим опытом смогу стать и раздавать пасы. Теперь мне кажется, что там бегают больше, чем в УПЛ.

В МЛС играют атака на атаку. Поэтому это совсем не пенсия. Переход Лионеля Месси это подтверждает», – сказал Кривцов.

Напомним, недавно «Интер» Майами с Кривцовым проиграл пятый матч подряд в МЛС.

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Сергей Кривцов Интер Майами Лионель Месси сборная Украины по футболу
Источник Украинская ассоциация футбола
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