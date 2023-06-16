Украина. Премьер лига16 июня 2023, 12:34 | Обновлено 16 июня 2023, 12:38
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Сергей КРИВЦОВ: «МЛС – не пенсия. Переход Месси это подтверждает»
Защитник сборной Украины выступает за американский «Интер» Майами
16 июня 2023, 12:34 | Обновлено 16 июня 2023, 12:38
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32-летний защитник «Интер» Майами и национальной сборной Украины Сергей Кривцов высказал свое мнение об уровне чемпионата МЛС.
«Я думал, что в этом чемпионате со своим опытом смогу стать и раздавать пасы. Теперь мне кажется, что там бегают больше, чем в УПЛ.
В МЛС играют атака на атаку. Поэтому это совсем не пенсия. Переход Лионеля Месси это подтверждает», – сказал Кривцов.
Напомним, недавно «Интер» Майами с Кривцовым проиграл пятый матч подряд в МЛС.
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