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04 июня 2023, 10:18 | Обновлено 04 июня 2023, 10:27
329
0

Интер Майами с Кривцовым проиграл пятый матч подряд в МЛС

На этот раз уступили «Ди Си Юнайтед»

04 июня 2023, 10:18 | Обновлено 04 июня 2023, 10:27
329
0
Интер Майами с Кривцовым проиграл пятый матч подряд в МЛС
ФК Интер Майами

В ночь на воскресенье, 4 июня, за океаном сыграны очередные матчи регулярного чемпионата МЛС.

Клуб «Интер Майами», цвета которого защищает украинский защитник Сергей Кривцов, потерпел поражение со счетом 1:2 от «Ди Си Юнайтед».

Кривцов в центре обороны «Интер Майами» отыграл весь матч и получил оценку 6.1 из 10.

Это было пятое подряд поражение «Интера» в чемпионате. Они находятся на дне турнирной таблицы.

МЛС

«Интер Майами» – «Ди Си Юнайтед» – 1:2
Голы: Фрай (90+2) – Пайнс (76), Бентеке (90).

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Источник Sport.ua
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