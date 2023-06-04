Интер Майами с Кривцовым проиграл пятый матч подряд в МЛС
На этот раз уступили «Ди Си Юнайтед»
В ночь на воскресенье, 4 июня, за океаном сыграны очередные матчи регулярного чемпионата МЛС.
Клуб «Интер Майами», цвета которого защищает украинский защитник Сергей Кривцов, потерпел поражение со счетом 1:2 от «Ди Си Юнайтед».
Кривцов в центре обороны «Интер Майами» отыграл весь матч и получил оценку 6.1 из 10.
Это было пятое подряд поражение «Интера» в чемпионате. Они находятся на дне турнирной таблицы.
МЛС
«Интер Майами» – «Ди Си Юнайтед» – 1:2
Голы: Фрай (90+2) – Пайнс (76), Бентеке (90).
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