Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ПАВЕЛКО: «Все будет хорошо. Мы победим»
Украина. Премьер лига
16 июня 2023, 11:55 |
495
4

Андрей ПАВЕЛКО: «Все будет хорошо. Мы победим»

Президент УАФ отреагировал на свой арест

16 июня 2023, 11:55 |
495
4
Андрей ПАВЕЛКО: «Все будет хорошо. Мы победим»
УАФ. Андрей Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал свой арест. Он будет отправлен в СИЗО сроком на 60 дней – до 14 августа этого года включительно.

– Украина победит. Слава Украине.

– Что будете делать дальше?
– Слава Украине. Украина победит. Все будет хорошо. Мы победим.

Напомним, Андрей Павелко проходит фигурантом в деле о финансовых хищениях в УАФ.

По теме:
Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
Анчелотти подал в суд на Эвертон
Дани Алвесу снова отказано в освобождении из тюрьмы
Андрей Павелко коррупция суд арест
Источник FootballHub
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания – Италия – 2:1. Хоселу стал героем. Видео голов и обзор матча
Футбол | 15 июня 2023, 23:59 0
Испания – Италия – 2:1. Хоселу стал героем. Видео голов и обзор матча
Испания – Италия – 2:1. Хоселу стал героем. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор полуфинального матча Лиги наций

Трубин, Мудрик и Судаков в списке. Заявка Украины U-21 на Евро-2023
Футбол | 15 июня 2023, 17:01 36
Трубин, Мудрик и Судаков в списке. Заявка Украины U-21 на Евро-2023
Трубин, Мудрик и Судаков в списке. Заявка Украины U-21 на Евро-2023

Руслан Ротань объявил заявку на турнир

Испания вышла в финал, Ротань взял Мудрика на Евро, тренеры Наполи и Вереса
Футбол | 16.06.2023, 08:00
Испания вышла в финал, Ротань взял Мудрика на Евро, тренеры Наполи и Вереса
Испания вышла в финал, Ротань взял Мудрика на Евро, тренеры Наполи и Вереса
УПЛ и ПФЛ определились с обменом между лигами
Футбол | 15.06.2023, 19:46
УПЛ и ПФЛ определились с обменом между лигами
УПЛ и ПФЛ определились с обменом между лигами
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
Футбол | 16.06.2023, 06:55
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
так а сам он где сейчас?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
zhyr
ну не можна такого патріота садити....відпустіть, майте людяність
Ответить
0
Alexx
Он сказал что Мы победили коррупцию.в Уаф .Значит сможем победить и диктатуру Зеленского и начал считать сколько взял с собой бутербродов на сизо 
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ничего личного, просто война. WBC объяснил позицию по Биволу и Бетербиеву
Ничего личного, просто война. WBC объяснил позицию по Биволу и Бетербиеву
15.06.2023, 15:11 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт покинул Верес
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт покинул Верес
14.06.2023, 15:48 15
Футбол
На войне с рф погиб 25-летний украинский футболист
На войне с рф погиб 25-летний украинский футболист
15.06.2023, 14:14
Война
Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1
Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1
14.06.2023, 09:05 36
Футбол
Сборная Украины выиграла свой пятый матч в Золотой Евролиге
Сборная Украины выиграла свой пятый матч в Золотой Евролиге
14.06.2023, 21:18 1
Волейбол
10 самых богатых владельцев футбольных клубов мира
10 самых богатых владельцев футбольных клубов мира
14.06.2023, 15:50 8
Футбол
Саудовский промоутер: «Фьюри, вот наше предложение. Прими или откажись»
Саудовский промоутер: «Фьюри, вот наше предложение. Прими или откажись»
14.06.2023, 14:39 2
Бокс
Фиаско хозяев. Хорватия эффектно разбила Нидерланды в экстратайме
Фиаско хозяев. Хорватия эффектно разбила Нидерланды в экстратайме
15.06.2023, 00:28 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем