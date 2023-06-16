Андрей ПАВЕЛКО: «Все будет хорошо. Мы победим»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал свой арест. Он будет отправлен в СИЗО сроком на 60 дней – до 14 августа этого года включительно.

– Украина победит. Слава Украине.

– Что будете делать дальше?

– Слава Украине. Украина победит. Все будет хорошо. Мы победим.

Напомним, Андрей Павелко проходит фигурантом в деле о финансовых хищениях в УАФ.