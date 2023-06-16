Украина. Премьер лига16 июня 2023, 11:55 |
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Андрей ПАВЕЛКО: «Все будет хорошо. Мы победим»
Президент УАФ отреагировал на свой арест
16 июня 2023, 11:55 |
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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал свой арест. Он будет отправлен в СИЗО сроком на 60 дней – до 14 августа этого года включительно.
– Украина победит. Слава Украине.
– Что будете делать дальше?
– Слава Украине. Украина победит. Все будет хорошо. Мы победим.
Напомним, Андрей Павелко проходит фигурантом в деле о финансовых хищениях в УАФ.
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Комментарии 4
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так а сам он где сейчас?
Показать Скрыть 1 ответ
ну не можна такого патріота садити....відпустіть, майте людяність
Он сказал что Мы победили коррупцию.в Уаф .Значит сможем победить и диктатуру Зеленского и начал считать сколько взял с собой бутербродов на сизо
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