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Лига наций
16 июня 2023, 11:33 | Обновлено 16 июня 2023, 11:34
144
0

Чиро ИММОБИЛЕ: «Игра была ничейной»

Форвард сборной Италии – о поражении от Испании

16 июня 2023, 11:33 | Обновлено 16 июня 2023, 11:34
144
0
Чиро ИММОБИЛЕ: «Игра была ничейной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле прокомментировал поражение от национальной команды Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций.

«Мы боролись до конца. К сожалению, мяч после двойного рикошета отскочил прямо к их нападающим. Это футбол. Мы здорово играли, но такое случается.

С Испанией всегда сложно играть. Они долго держат мяч и выматывают вас, но они создали не так уж много моментов. Если говорить о голевых возможностях, я считаю, что ничейный результат [в основное время] был бы более справедлив», - сказал Иммобиле.

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Источник RAI Sport
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