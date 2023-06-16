Лига наций16 июня 2023, 11:33 | Обновлено 16 июня 2023, 11:34
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Чиро ИММОБИЛЕ: «Игра была ничейной»
Форвард сборной Италии – о поражении от Испании
16 июня 2023, 11:33 | Обновлено 16 июня 2023, 11:34
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Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле прокомментировал поражение от национальной команды Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций.
«Мы боролись до конца. К сожалению, мяч после двойного рикошета отскочил прямо к их нападающим. Это футбол. Мы здорово играли, но такое случается.
С Испанией всегда сложно играть. Они долго держат мяч и выматывают вас, но они создали не так уж много моментов. Если говорить о голевых возможностях, я считаю, что ничейный результат [в основное время] был бы более справедлив», - сказал Иммобиле.
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