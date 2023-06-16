Мюллер отклонил предложение из Саудовской Аравии

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отказался от перехода в клуб из чемпионата Саудовской Аравии.

33-летнему игроку сборной Германии поступило предложение от неназванного клуба из Саудовской Аравии о подписании контракта сроком на три года. Немец, сообщается, сразу же данный вариант отклонил. Ко всему, Мюллер заявил, что такой срок контракта для него является неприемлимым.

Томас Мюллер играет за «Баварию» с 2009 года. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2024 года.