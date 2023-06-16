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  4. Мюллер отклонил предложение из Саудовской Аравии
Германия
16 июня 2023, 10:48 | Обновлено 16 июня 2023, 11:05
263
0

Мюллер отклонил предложение из Саудовской Аравии

Немец не захотел ехать на Ближний Восток

16 июня 2023, 10:48 | Обновлено 16 июня 2023, 11:05
263
0
Мюллер отклонил предложение из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine.Томас Мюллер

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отказался от перехода в клуб из чемпионата Саудовской Аравии.

33-летнему игроку сборной Германии поступило предложение от неназванного клуба из Саудовской Аравии о подписании контракта сроком на три года. Немец, сообщается, сразу же данный вариант отклонил. Ко всему, Мюллер заявил, что такой срок контракта для него является неприемлимым.

Томас Мюллер играет за «Баварию» с 2009 года. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2024 года.

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Томас Мюллер Бавария сборная Германии по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Bayern & Germany
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