Германия16 июня 2023, 10:48 | Обновлено 16 июня 2023, 11:05
263
0
Мюллер отклонил предложение из Саудовской Аравии
Немец не захотел ехать на Ближний Восток
16 июня 2023, 10:48 | Обновлено 16 июня 2023, 11:05
263
0
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отказался от перехода в клуб из чемпионата Саудовской Аравии.
Читайте также:Под колпаком у Мюллеров: символическая сборная однофамильцев
33-летнему игроку сборной Германии поступило предложение от неназванного клуба из Саудовской Аравии о подписании контракта сроком на три года. Немец, сообщается, сразу же данный вариант отклонил. Ко всему, Мюллер заявил, что такой срок контракта для него является неприемлимым.
Томас Мюллер играет за «Баварию» с 2009 года. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2024 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 июня 2023, 22:08 3
Команду возглавил Руди Гарсия
Футбол | 15 июня 2023, 18:25 9
В руках у правоохранителей оказалась Марьяна Юрик
Футбол | 16.06.2023, 00:23
Теннис | 15.06.2023, 18:04
Футбол | 16.06.2023, 08:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.06.2023, 00:28 4
15.06.2023, 11:27 4
14.06.2023, 19:48 2
14.06.2023, 22:36 17
14.06.2023, 21:18 1
14.06.2023, 15:48 15
15.06.2023, 15:11 2
15.06.2023, 00:25 6