Под колпаком у Мюллеров: символическая сборная однофамильцев

Юбилейный исторический матч сборной Германии (радует то, что в качестве спарринг-партнера для бундесманншафт для этого весомого события выбрана сборная Украины!) – повод для разговора о личностях, которые творили историю немецкого футбола. Фамилия «Мюллер» у разных людей вызывает разные ассоциации. Кто-то сразу вспомнит всесильного шефа гестапо, другой вдохновится кинообразом этого не слишком привлекательного исторического персонажа, созданного актером Леонидом Броневым, особо продвинутые исследователи военной темы достанут из глубин памяти генерала вермахта, кто-то вспомнит о знаменитой тренерше по фигурному катанию, выпестовавшей талант одиночницы Катарины Витт. Но в большей степени все-таки эта фамилия ассоциируется с футбольными звездами. Причем в зависимости от возраста для кого-то кумиром был Герд, иной на первый план поставит Томаса, кто-то отдаст дань Ханси. Тех Мюллеров в истории немецкого футбола было так много, что символическая сборная, составленная из носителей этой фамилии, выглядит весьма представительной. И убежден, что ни одна другая фамилия не звучала так часто в мировом футболе на высоком уровне. Мастеровитым однофамильцам несть числа! Итак, давайте вспоминать!

«В левом верхнем углу»

Вратарь: Рене Мюллер (родился в 1959 г.).

Легенда лейпцигского «Локомотива» (около полутора десятков лет отдал клубу родного города!) и сборной бывшей ГДР. Расцвет его карьеры пришелся на 1980-е г. В 1985 г. он приезжал в составе «Локомотива» в Киев, где играл в товарищеском матче против «Динамо». В то время динамовцы периодически проводили спарринги против команд породненных городов, а игра «Динамо» – «Локо» собрала на тогдашнем Республиканском стадионе 70 000 зрителей. Как отдельно отмечала пресса того времени, все средства от продажи билетов были переданы в Советский фонд мира (весьма загадочная структура, которую длительное время возглавлял шахматный чемпион Анатолий Карпов, по сути, это был своего рода социалистический банк). Процветание фонда мира в агрессивной стране – тот еще оксюморон!

Лейпцигского Мюллера киевляне тогда огорчили дважды. Однако Рене был незаурядным талантом: прекрасно играл на выходах, умело управлял защитой, обладал исключительной реакцией, нередко парировал удары с пенальти, а в легендарном полуфинале Кубка кубков в сезоне-1986/87 и сам забил с точки в послематчевой серии, выведя «Локо» в финал евротурнира. Во второй половине 1980-х дважды подряд стал лучшим футболистом ГДР. В 2009 г. вышла в свет автобиография Рене под названием «В левом верхнем углу». Вдохновителем для названия книги воспоминаний послужил тот самый гол кипера в послематчевой серии Кубка кубков против «Бордо».

Сборники из бывших грандов

Защитники: Эрнст Мюллер (1901–1958), Людвиг Мюллер (1941–2021), Йозеф Мюллер (1893–1984), Хенри Мюллер (1896–1982).

Легенду «Герты», игрока, призывавшегося в ряды национальной сборной в начале 1930-х гг., – Эрнста Мюллера, расположу на левом фланге обороны. Тогдашнему тренеру сборной Отто Нерцу импонировала скорость Эрнста, умение сыграть персонально против оппонента. Однако в матче против австрийцев он не смог полностью реализовать свои сильные качества – слишком уж мощными выглядели оппоненты.

В карьере уроженца Гамбурга Людвига Мюллера было три главных клуба: «Нюрнберг», гладбахская «Боруссия» и «Герта». В конце 1960-х этот центральный защитник был привлечен и в сборную ФРГ. Дважды становился чемпионом ФРГ в составе гладбахцев (это и неудивительно, ведь в начале 1970-х «жеребцы» как раз вступили в свою «золотую эру»), а вот чемпионство, добытое Людвигом в конце 1960-х с «Нюрнбергом» (собственно, последнее для этого клуба на сегодня), – уникальное, ведь фаворитом франконцы (Франкония – северная часть Баварии) тогда отнюдь не считались. Организованная игра в обороне и незаурядная роль в этой организации Людвига – залог того успеха.

Сотню лет назад нерядовую роль в защите германской сборной играл уроженец Вюрцбурга Йозеф Мюллер. В 1926 г. внес весомый вклад в завоевание клубом из Фюрта (ныне называется «Гройтер» и имеет прозвище «трилистники») чемпионского титула. Ездил в составе сборной Германии на Олимпиаду-1928, но не сыграл ни одного матча.

Еще один уроженец Гамбурга Хенри Мюллер играл за сборную Германии как раз в 1920-х гг. вместе с однофамильцем Йозефом. Хенри является «ванклабменом», на протяжении 16 лет защищал цвета гамбургской «Виктории».

Акцент на Штутгарте

Полузащитники: Андреас Мюллер (родился в 1962 г.), Ханси Мюллер (родился в 1957 г.), Николай Мюллер (родился в 1987 г.).

В опорной зоне расположу уроженца Штутгарта и одновременно легенду «Шальке» Андреаса Мюллера. Этот крепыш успел стать чемпионом с командой родного города и добиться европейского успеха (триумф в Кубке УЕФА) с гельзенкирзхенцами. Обладал точным и мощным ударом издалека. Собственно, эта его добродетель поспособствовала получению награды за самый красивый гол в Германии в 1991 г.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Мюллер (справа) против Юргена Клинсманна

Слева в полузащите я расположу Ханси Мюллера – человека, который может закрыть абсолютно весь левый фланг. Некоторые аналитики называли его едва ли не первым полноценным вингером в немецком футболе. По-моему, в этом утверждении содержится доля преувеличения, однако отрицать его неутомимость во время снования по левому флангу, не стоит. Неуступчивый в борьбе, с классным пасом и великолепным видением поля, Ханси оставил заметный след и в истории сборной ФРГ. В ее составе стал чемпионом Европы 1980 г. и вице-чемпионом мира 1982 г. Наиболее полно его талант раскрыл легендарный Юпп Дёрваль. И Ханси является уроженцем Штутгарта, но, в отличие от Андреаса, он проявил себя на клубном уровне в большей степени именно в команде родного города. Переезд в Италию, в «Интер» после мундиаля-1982, триумфальным не стал, однако несколькими прекрасными голами в составе «нерадзурри» (например, настоящий шедевр – его мяч в ворота «Катандзаро») он отметился. Получилось у Ханси немного пополнить свою голевую сокровищницу и в составе заметного тогда на итальянской футбольной карте «Комо».

Введение в состав Николая Мюллера – дань настоящему. В активе уроженца городка Лор-ам-Майн в Баварии всего несколько матчей в составе национальной сборной. За свою карьеру он сменил немало клубов на родине (больше всего запомнился, вероятно, по играм в составе «Гамбурга»), а несколько лет назад отправился покорять Австралийский континент. Согласитесь, не слишком традиционный путь для немецкого футболиста, особенно для обладателя фамилии Мюллер. Николай ориентирован на атаку, может сыграть на любом фланге. Очевидно, более приемлемой для игрока-правши будет позиция на правом фланге полузащиты. Его нынешняя стоимость не впечатляет – 200 тыс. евро, однако когда-то она достигала 7-миллионной отметки, а в сборной в свое время Николай выходил на замену вместо Лукаса Подольски и Мирослава Клозе.

С 12-кратным чемпионом и Бомбардиром нации

Нападающие: Томас Мюллер (родился в 1989 г.), Герд Мюллер (1945–2021), Дитер Мюллер (родился в 1954 г.).

Может, лучшие времена у нынешнего игрока «Баварии» Томаса Мюллера и позади (его актуальная 18-миллионная рыночная стоимость существенно проигрывает показателю 8-летней давности, когда оная достигала 75 млн евро), однако, безусловно, немало добрых слов он заслужил. Чемпион мира и 3-кратный бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, 12-кратный чемпион бундеслиги (собственно, ни у кого нет ни больше, ни по крайней мере столько же внутригерманских титулов), 2-кратный победитель Лиги чемпионов и 2-кратный победитель Суперкубка УЕФА, Томас не утратил вкуса к победам. После завоевания нынешнего (очень непростого, к слову) чемпионства он с улыбкой отметил: «Не собираюсь извиняться за радость от завоевания титула». Показательно, как Томас прокомментировал слухи о том, что он может покинуть «Баварию»: «Мое сердце краснее красного!». Еще более показательны слова наставника мюнхенцев Томаса Тухеля о своем подопечном: «Томас – это «Бавария», а «Бавария» – это Томас!». А действующий контракт Томаса Мюллера истекает только через год.

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Легендарный Герд Мюллер, Бомбардир нации, какая же команда без него! Он является чемпионом мира (на его счету победный гол в финале-1974 против голландцев) и Европы, 4-кратным чемпионом ФРГ (в его времена конкуренция была куда острее, чем теперь, поэтому по внутренним титулам до своего однофамильца Томаса Герду ох как далеко), 3-кратным обладателем Кубка чемпионов, обладателем Кубка кубков, обладателем Межконтинентального кубка. В 1970 г. он был награжден «Золотым мячом». Дважды становился лучшим футболистом Германии, больше всех соотечественников забивал в еврокубках. Его средняя результативность в составе сборной составляет 1,097 гола за игру. Получается, забивал более чем по голу за матч. Жаль, что в 28-летнем возрасте он перестал играть за национальную команду, хотя и пребывал в отличной форме.

Легенда «Кельна» Дитер Мюллер на самом деле с рождения носил фамилию Костер. Фамилию же отчима он взял впоследствии, в 19-летнем возрасте. Тем не менее, многие болельщики знают эту футбольную звезду именно под фамилией «Мюллер». Он является вице-чемпионом Европы 1976 года. Тогда именно Дитер в полуфинальном матче против хозяев турнира – югославов – сделал хет-трик и обеспечил бундестиму пропуск в финал. Та игра стала воистину звездным часом для Дитера. Как, собственно, и матч чемпионата Германии, когда в составе «Кельна» он забил 6 голов в ворота «Вердера» (общий счет того матча – 7:2). В составе «козлов» Дитер дважды выигрывал национальный кубок и однажды становился чемпионом ФРГ.

Интересной страницей футбольной биографии уроженца Оффенбаха-ам-Майна стали выступления за «Бордо». Тогда в первой половине 1980-х этот клуб безусловно входил в европейскую элиту, а западногерманский легионер внес весомый вклад в голевые достижения бордосцев.

***

А еще были вратарь Детлеф Мюллер (сделал карьеру в Турции, где получил прозвище Пантера Босфора) и уроженец Галле защитник-гренадер Стив Мюллер (запомнился своей игрой за «Вольфсбург»). В расцвете своих талантов находятся ныне два полных тезки Тобиаса Мюллера (по большей части на протяжении карьеры защищали цвета клубов из Восточной Германии), а также 25-летний кипер «Штутгарта» Флориан Мюллер (неплохо проявил себя во время недавних переходных матчей). Восходят звезды форварда Себастьяна Мюллера (ему сейчас 22, он уже поиграл за юношеские сборные Германии, ожидаем дебют и в бундестиме) и вратаря Винсента Мюллера (в этом году ему исполняется 23, и он является важной частью оборонных построений «зебр» из Дуйсбурга). Словом, Мюллеры с незаурядным футбольным дарованием на немецкой земле не переводятся.

1000 матчей – длительный исторический путь. Не всегда он был устлан розами, однако немецкий футбол прошел его достойно, став в один ряд с ведущими сборными мира. А как спарринг-партнер для товарищеского матча бундестим – это просто мечта для любой сборной. Проверим возможности нашей национальной команды на фоне 4-кратных чемпионов мира. Лелею надежду, что не разочаруемся.

Алексей РЫЖКОВ