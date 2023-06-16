Юрий ВИРТ: «Мы пришли, когда у Вереса было 10 мячей»

Бывший главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал свою отставку из ровенского клуба.

«Рад, что принес много радости болельщикам. Думаю, что они запомнят меня, команду, что мы сделали для Ровно. Мы пришли, когда было 10 мячей, а покидаем команду, которая крепко стоит в УПЛ.

Мы не заслуживали этого 13-го места, которое у нас было. У нас, наверное, такие аномалии с командой проходили, очень много всего. Это и незабитые пенальти, и потерянные очки на последних минутах.

Мы однозначно заслуживали гораздо более высокого. Сегодня я говорю «Вересу» до свидания, а не прощай. Не знаю, что будет завтра, не будем загадывать. Все возможно», – сказал Вирт.