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Аргентина
16 июня 2023, 10:36 | Обновлено 16 июня 2023, 10:44
656
0

МЕССИ: «Хочу, чтобы меня помнили как обычного хорошего человека»

Аргентинец – о своем наследии

16 июня 2023, 10:36 | Обновлено 16 июня 2023, 10:44
656
0
МЕССИ: «Хочу, чтобы меня помнили как обычного хорошего человека»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился планами относительно наследия, которое он оставит своей футбольной карьерой.

«Что бы ни происходило на твоем пути, всегда нужно стараться, и я надеюсь, что это станет не столько воспоминанием, сколько посланием новому поколению, которое так внимательно за мной следит, беспокоится обо мне, защищает меня.

Хочу, чтобы меня в первую очередь помнили как обычного человека, хорошего человека, а не только спортсмена», – рассказал Месси.

Напомним, Лионель Месси этим летом сменил парижский «ПСЖ» на американский клуб «Интер Майами».

Как известно, 15 июня, в матче со сборной Австралии Месси забил самый быстрый гол в своей карьере.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу
Источник Ole
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