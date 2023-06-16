МЕССИ: «Хочу, чтобы меня помнили как обычного хорошего человека»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился планами относительно наследия, которое он оставит своей футбольной карьерой.

«Что бы ни происходило на твоем пути, всегда нужно стараться, и я надеюсь, что это станет не столько воспоминанием, сколько посланием новому поколению, которое так внимательно за мной следит, беспокоится обо мне, защищает меня.

Хочу, чтобы меня в первую очередь помнили как обычного человека, хорошего человека, а не только спортсмена», – рассказал Месси.

Напомним, Лионель Месси этим летом сменил парижский «ПСЖ» на американский клуб «Интер Майами».

Как известно, 15 июня, в матче со сборной Австралии Месси забил самый быстрый гол в своей карьере.