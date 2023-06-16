МЕССИ: «Хочу, чтобы меня помнили как обычного хорошего человека»
Аргентинец – о своем наследии
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился планами относительно наследия, которое он оставит своей футбольной карьерой.
«Что бы ни происходило на твоем пути, всегда нужно стараться, и я надеюсь, что это станет не столько воспоминанием, сколько посланием новому поколению, которое так внимательно за мной следит, беспокоится обо мне, защищает меня.
Хочу, чтобы меня в первую очередь помнили как обычного человека, хорошего человека, а не только спортсмена», – рассказал Месси.
Напомним, Лионель Месси этим летом сменил парижский «ПСЖ» на американский клуб «Интер Майами».
Как известно, 15 июня, в матче со сборной Австралии Месси забил самый быстрый гол в своей карьере.
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