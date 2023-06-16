Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Несколько раз заказывал у жены Вирта пирожки»

Экс-игрок «Вереса», а ныне защитник «Миная» Дмитрий Немчанинов прокомментировал высказывания жены экс-тренера ровенского клуба Юрия Вирта после его ухода из клуба.

«Я Светлану Петровну [Вирт] очень уважаю. Она очень классно выпекает, свой кулинарный блог ведет в Instagram. Даже несколько раз заказывал у нее пирожки. Мы с ней хорошо дружили», – сказал Немчанинов.

Немчанинов защищал цвета «Вереса» с 2020 по 2021 год. Провел 46 матчей, забил три гола.

Вирт тренировал «Верес» с 2019 по 2023 год. Под его руководством ровенский клуб выиграл Первую лигу и провел два сезона в УПЛ.