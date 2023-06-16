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  4. Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Несколько раз заказывал у жены Вирта пирожки»
Украина. Премьер лига
16 июня 2023, 10:18 | Обновлено 16 июня 2023, 10:35
294
3

Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Несколько раз заказывал у жены Вирта пирожки»

Бывший игрок «Вереса» тепло высказался о супруге Юрия Вирта

16 июня 2023, 10:18 | Обновлено 16 июня 2023, 10:35
294
3
Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Несколько раз заказывал у жены Вирта пирожки»
УПЛ. Дмитрий Немчанинов

Экс-игрок «Вереса», а ныне защитник «Миная» Дмитрий Немчанинов прокомментировал высказывания жены экс-тренера ровенского клуба Юрия Вирта после его ухода из клуба.

«Я Светлану Петровну [Вирт] очень уважаю. Она очень классно выпекает, свой кулинарный блог ведет в Instagram. Даже несколько раз заказывал у нее пирожки. Мы с ней хорошо дружили», – сказал Немчанинов.

Немчанинов защищал цвета «Вереса» с 2020 по 2021 год. Провел 46 матчей, забил три гола.

Вирт тренировал «Верес» с 2019 по 2023 год. Под его руководством ровенский клуб выиграл Первую лигу и провел два сезона в УПЛ.

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Дмитрий Немчанинов Юрий Вирт Светлана Вирт Верес Ровно
Источник Украинский футбол
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Комментарии 3
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MIIKKA
Ахах,статья топ👌
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Влад Тараненко
"Колишній гравець «Вереса» тепло висловився про чоловіка Юрія Вірта"
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0
Влад Тараненко
"
Редактори, що ви купите?)
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