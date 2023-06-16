РОДРИ: «Ассист на Хоселу? Да, моя заслуга в этом победном голе была»

Полузащитник сборной Испании Родри, лучший игрок матча, прокомментировал победу над командой Италии (2:1) в полуфинале Лиги наций:

«Мы очень и очень хорошо начали матч. Затем пропустили с пенальти, но постоянно оказывали давление с тем, чтобы навязать свою игру. Италия, играя в пять защитников, эту задачу усложняла.

Ассист на Хоселу? Да, моя заслуга в этом победном голе была. Нам всем нужно бить почаще – то же самое относится и ко мне самому. Я это сделал, и Хоселу преобразовал мой удар в гол.

Теперь самое важное для нас – завоевать этот кубок. Мы без призов уже очень давно, так что воскресным вечером перед нами откроется прекрасная возможность».