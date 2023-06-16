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  4. РОДРИ: «Ассист на Хоселу? Да, моя заслуга в этом победном голе была»
Лига наций
16 июня 2023, 02:55 |
14
0

РОДРИ: «Ассист на Хоселу? Да, моя заслуга в этом победном голе была»

Родри, названный лучший игрок матча, прокомментировал победу над Италией

16 июня 2023, 02:55 |
14
0
РОДРИ: «Ассист на Хоселу? Да, моя заслуга в этом победном голе была»
УЕФА. Родри

Полузащитник сборной Испании Родри, лучший игрок матча, прокомментировал победу над командой Италии (2:1) в полуфинале Лиги наций:

«Мы очень и очень хорошо начали матч. Затем пропустили с пенальти, но постоянно оказывали давление с тем, чтобы навязать свою игру. Италия, играя в пять защитников, эту задачу усложняла.

Ассист на Хоселу? Да, моя заслуга в этом победном голе была. Нам всем нужно бить почаще – то же самое относится и ко мне самому. Я это сделал, и Хоселу преобразовал мой удар в гол.

Теперь самое важное для нас – завоевать этот кубок. Мы без призов уже очень давно, так что воскресным вечером перед нами откроется прекрасная возможность».

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сборная Испании по футболу сборная Италии по футболу Лига наций Испания - Италия Родри Хоселу
Источник УЕФА
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