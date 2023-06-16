МАНЧИНИ: «Испания заслужила победу, хотя и забила только в самой концовке»

Наставник сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение от Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций:

«Испания заслужила победу, хотя и забила только в самой концовке игры.

Некоторый уход в сторону от обычной для нас тактики, вероятно, стоил нам в итоге выхода в финал».