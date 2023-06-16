Лига наций16 июня 2023, 01:45 | Обновлено 16 июня 2023, 02:05
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МАНЧИНИ: «Испания заслужила победу, хотя и забила только в самой концовке»
Наставник сборной Италии прокомментировал поражение от команды Испании
16 июня 2023, 01:45 | Обновлено 16 июня 2023, 02:05
129
0
Наставник сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение от Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций:
«Испания заслужила победу, хотя и забила только в самой концовке игры.
Некоторый уход в сторону от обычной для нас тактики, вероятно, стоил нам в итоге выхода в финал».
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