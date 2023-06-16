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  4. МАНЧИНИ: «Испания заслужила победу, хотя и забила только в самой концовке»
Лига наций
16 июня 2023, 01:45 | Обновлено 16 июня 2023, 02:05
129
0

МАНЧИНИ: «Испания заслужила победу, хотя и забила только в самой концовке»

Наставник сборной Италии прокомментировал поражение от команды Испании

16 июня 2023, 01:45 | Обновлено 16 июня 2023, 02:05
129
0
МАНЧИНИ: «Испания заслужила победу, хотя и забила только в самой концовке»
УЕФА. Роберто Манчини

Наставник сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение от Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций:

«Испания заслужила победу, хотя и забила только в самой концовке игры.

Некоторый уход в сторону от обычной для нас тактики, вероятно, стоил нам в итоге выхода в финал».

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Роберто Манчини сборная Испании по футболу сборная Италии по футболу Лига наций Испания - Италия пресс-конференция
Источник УЕФА
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