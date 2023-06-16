МИЛЕВСКИ: «Украина – очень качественный соперник, командно и индивидуально»

Напередодні матчу відбору Євро-2024 Північна Македонія – Україна, який відбудеться у Скоп’є на стадіоні «Тоше Проеський» 16 червня о 21:45 за київським часом, головний тренер нашого суперника Благоя Мілевськи поспілкувався зі ЗМІ:

«Від футболістів, які вийдуть на поле, ми очікуємо, що вони зроблять усе можливе. Доведеться викладатися на 100%, адже Україна – дуже якісний суперник, як команда, так і індивідуально.

Їхня гра буде відрізнятися від поєдинку з Німеччиною. Гадаю, перш за все, підходом. Але це не означає, що ми не готові. Ми аналізували їхні дії. У них новий тренер, але нам удалося зібрати інформацію.

Головне, що в України дуже великий вибір якісних футболістів. Ми маємо виступити на найвищому рівні, якщо бажаємо досягти позитивного результату».