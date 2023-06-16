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Чемпионат Европы
16 июня 2023, 00:23 | Обновлено 16 июня 2023, 00:48
230
2

МИЛЕВСКИ: «Украина – очень качественный соперник, командно и индивидуально»

Матч квалификации Евро-2024 пройдет 16 июня в 21:45 в Скопье

16 июня 2023, 00:23 | Обновлено 16 июня 2023, 00:48
230
2
МИЛЕВСКИ: «Украина – очень качественный соперник, командно и индивидуально»
ffm.com.mk. Благоя Милевски

Напередодні матчу відбору Євро-2024 Північна Македонія – Україна, який відбудеться у Скоп’є на стадіоні «Тоше Проеський» 16 червня о 21:45 за київським часом, головний тренер нашого суперника Благоя Мілевськи поспілкувався зі ЗМІ:

«Від футболістів, які вийдуть на поле, ми очікуємо, що вони зроблять усе можливе. Доведеться викладатися на 100%, адже Україна – дуже якісний суперник, як команда, так і індивідуально.

Їхня гра буде відрізнятися від поєдинку з Німеччиною. Гадаю, перш за все, підходом. Але це не означає, що ми не готові. Ми аналізували їхні дії. У них новий тренер, але нам удалося зібрати інформацію.

Головне, що в України дуже великий вибір якісних футболістів. Ми маємо виступити на найвищому рівні, якщо бажаємо досягти позитивного результату».

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Источник Украинская ассоциация футбола
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KIEWADIM
Артем таки нашел свою команду))
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igor shmuylo
Если не выграть у ма к единии то дальш можно не играть 
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