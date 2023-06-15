Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все игроки Скорука стали свободными агентами
Украина. Первая лига
15 июня 2023, 23:19 |
902
0

Все игроки Скорука стали свободными агентами

Клуб не выступит в следующем сезоне Первой лиги

15 июня 2023, 23:19 |
902
0
Все игроки Скорука стали свободными агентами
ФК Скорук

Решение руководства ФК «Скорук» о приостановлении выступлений в Первой лиге стало неожиданным для многих поклонников футбола. Все же, в прошлом сезоне дебютант соревнований такого уровня зарекомендовал себя крепким середняком, не было проблем и с финансированием.

– К сожалению, последние террористические действия российских агрессоров сказались, – сказал главный тренер «Скорука» Александр Степанов в комментарии Sport.ua. – Сегодня клубное руководство сообщило ПФЛ, что возьмет годичную паузу в выступлениях. Надеемся, что по окончании следующего сезона «Скоруку» позволят вернуться на свое место в первом дивизионе.

Мы до последнего верили, что все обойдется, поэтому и приложили усилия, чтобы сохранить основную обойму из 14 игроков. Планировали еще дозаявить с полдюжины опытных исполнителей и, убежден, что «Скорук» выступил бы значительно лучше, чем в дебютном сезоне. К сожалению, не суждено, пришлось в эти амбициозные замыслы вносить коррективы и предоставить всем нашим игрокам статус свободных агентов. Думаю, что у них не будет трудностей с трудоустройством.

Но «Скорук» не исчезнет с футбольной карты Украины. Продолжает функционировать клубная ДЮСШ, наша смена будет представлена на всеукраинской и областной аренах. Верим, что через год и главная команда вернется в ПФЛ еще более умелой».

По теме:
УПЛ и ПФЛ определились с обменом между лигами
ОФИЦИАЛЬНО. Скорук пропустит следующий сезон в Первой лиге
Юрий ВИРТ: «Ни за одну игру перед болельщиками Вереса мне не стыдно»
Скорук Томаковка Первая лига Украины
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

38 лет не повод заканчивать. Экс-хав Динамо стал игроком Ботафого Параиба
Футбол | 15 июня 2023, 20:26 0
38 лет не повод заканчивать. Экс-хав Динамо стал игроком Ботафого Параиба
38 лет не повод заканчивать. Экс-хав Динамо стал игроком Ботафого Параиба

Жерсон Маграо чувствует силы для того, чтобы продолжать выступления

ПОВОРОЗНЮК – жене Вирта: Не хочу оскорблять женщину и маму. Здоровья и ума
Футбол | 14 июня 2023, 22:53 2
ПОВОРОЗНЮК – жене Вирта: Не хочу оскорблять женщину и маму. Здоровья и ума
ПОВОРОЗНЮК – жене Вирта: Не хочу оскорблять женщину и маму. Здоровья и ума

Дмитрий прокомментировал высказывания Светланы Вирт

Александр ЗИНЧЕНКО: «Игорь Денисов – парень с большими яйцами»
Футбол | 15.06.2023, 00:25
Александр ЗИНЧЕНКО: «Игорь Денисов – парень с большими яйцами»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Игорь Денисов – парень с большими яйцами»
От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта
Футбол | 15.06.2023, 11:27
От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта
От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта
Калинина проиграла британке Дарт на турнире в Ноттингеме
Теннис | 15.06.2023, 17:34
Калинина проиграла британке Дарт на турнире в Ноттингеме
Калинина проиграла британке Дарт на турнире в Ноттингеме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определились все участники следующего сезона УПЛ
Определились все участники следующего сезона УПЛ
14.06.2023, 17:24 4
Футбол
Саудовский промоутер: «Фьюри, вот наше предложение. Прими или откажись»
Саудовский промоутер: «Фьюри, вот наше предложение. Прими или откажись»
14.06.2023, 14:39 2
Бокс
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Я бы вынес эту Цыганскую королеву Фьюри»
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Я бы вынес эту Цыганскую королеву Фьюри»
14.06.2023, 15:15
Бокс
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
14.06.2023, 20:25 33
Футбол
«Калиберный» удар по Одессе: есть погибшие и раненые
«Калиберный» удар по Одессе: есть погибшие и раненые
14.06.2023, 07:35 9
Война
Фиаско хозяев. Хорватия эффектно разбила Нидерланды в экстратайме
Фиаско хозяев. Хорватия эффектно разбила Нидерланды в экстратайме
15.06.2023, 00:28 4
Футбол
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
14.06.2023, 16:57 49
Футбол
Выиграли Кубок Стэнли. Вегас выполнил «дурацкий» прогноз владельца клуба
Выиграли Кубок Стэнли. Вегас выполнил «дурацкий» прогноз владельца клуба
14.06.2023, 12:28
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем