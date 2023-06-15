Все игроки Скорука стали свободными агентами

Решение руководства ФК «Скорук» о приостановлении выступлений в Первой лиге стало неожиданным для многих поклонников футбола. Все же, в прошлом сезоне дебютант соревнований такого уровня зарекомендовал себя крепким середняком, не было проблем и с финансированием.

– К сожалению, последние террористические действия российских агрессоров сказались, – сказал главный тренер «Скорука» Александр Степанов в комментарии Sport.ua. – Сегодня клубное руководство сообщило ПФЛ, что возьмет годичную паузу в выступлениях. Надеемся, что по окончании следующего сезона «Скоруку» позволят вернуться на свое место в первом дивизионе.

Мы до последнего верили, что все обойдется, поэтому и приложили усилия, чтобы сохранить основную обойму из 14 игроков. Планировали еще дозаявить с полдюжины опытных исполнителей и, убежден, что «Скорук» выступил бы значительно лучше, чем в дебютном сезоне. К сожалению, не суждено, пришлось в эти амбициозные замыслы вносить коррективы и предоставить всем нашим игрокам статус свободных агентов. Думаю, что у них не будет трудностей с трудоустройством.

Но «Скорук» не исчезнет с футбольной карты Украины. Продолжает функционировать клубная ДЮСШ, наша смена будет представлена на всеукраинской и областной аренах. Верим, что через год и главная команда вернется в ПФЛ еще более умелой».