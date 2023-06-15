Франция15 июня 2023, 23:05 |
480
0
Килиан МБАППЕ: «Моя цель – остаться в ПСЖ»
Французский форвард – о своем будущем
15 июня 2023, 23:05 |
480
0
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе опроверг слухи о своем желании покинуть парижский клуб:
«Я уже отвечал, уже сказал, что моя цель – остаться в «ПСЖ». Это мой единственный вариант на данный момент, я готов вернуться к новому сезону.
Здесь объяснения не нужны. Люди могут говорить что угодно, у них нет всей информации, к сожалению для них. Я знаю, зачем так делаю, с этим нет проблем».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 июня 2023, 11:27 4
Алексей Сливченко разбирается в хитросплетениях риторики и решений руководства клуба из Ровно
Футбол | 15 июня 2023, 20:03 8
Рассматривается возможность трансляции поединков на Youtube
Футбол | 15.06.2023, 09:28
Футбол | 15.06.2023, 19:46
Футбол | 14.06.2023, 23:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.06.2023, 15:50 8
15.06.2023, 18:04 11
14.06.2023, 09:05 36
14.06.2023, 14:40
14.06.2023, 14:39 2
14.06.2023, 20:25 33
14.06.2023, 17:24 4