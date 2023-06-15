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  4. Килиан МБАППЕ: «Моя цель – остаться в ПСЖ»
Франция
15 июня 2023, 23:05 |
480
0

Килиан МБАППЕ: «Моя цель – остаться в ПСЖ»

Французский форвард – о своем будущем

15 июня 2023, 23:05 |
480
0
Килиан МБАППЕ: «Моя цель – остаться в ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе опроверг слухи о своем желании покинуть парижский клуб:

«Я уже отвечал, уже сказал, что моя цель – остаться в «ПСЖ». Это мой единственный вариант на данный момент, я готов вернуться к новому сезону.

Здесь объяснения не нужны. Люди могут говорить что угодно, у них нет всей информации, к сожалению для них. Я знаю, зачем так делаю, с этим нет проблем».

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Источник RMC Sport
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