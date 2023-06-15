Килиан МБАППЕ: «Моя цель – остаться в ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе опроверг слухи о своем желании покинуть парижский клуб:

«Я уже отвечал, уже сказал, что моя цель – остаться в «ПСЖ». Это мой единственный вариант на данный момент, я готов вернуться к новому сезону.

Здесь объяснения не нужны. Люди могут говорить что угодно, у них нет всей информации, к сожалению для них. Я знаю, зачем так делаю, с этим нет проблем».