WTA15 июня 2023, 20:48 |
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Ноттингем. Калинина вылетела из парного разряда
Украинка не сумела пробиться в четвертьфинал
15 июня 2023, 20:48 |
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина вылетела и из парного разряда травяного турнира WTA в Ноттингеме. Вместе с француженкой Ализе Корне первая ракетка Украины в двух сетах проиграла американо-мексиканскому дуэту Эйжа Мухаммад/Джулиана Олмос. Матч продолжался 1 час и 6 минут.
1/8 финала. Парный разряд
Ализе Корне/Ангелина Калинина – Эйжа Мухаммад/Джулиана Олмос – 4:6, 2:6
Это уже второе поражение Калининой за день. Также она сегодня вылетела из одиночного разряда, проиграв Хэрриет Дарт.
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