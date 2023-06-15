Ноттингем. Калинина вылетела из парного разряда

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вылетела и из парного разряда травяного турнира WTA в Ноттингеме. Вместе с француженкой Ализе Корне первая ракетка Украины в двух сетах проиграла американо-мексиканскому дуэту Эйжа Мухаммад/Джулиана Олмос. Матч продолжался 1 час и 6 минут.

1/8 финала. Парный разряд

Ализе Корне/Ангелина Калинина – Эйжа Мухаммад/Джулиана Олмос – 4:6, 2:6

Это уже второе поражение Калининой за день. Также она сегодня вылетела из одиночного разряда, проиграв Хэрриет Дарт.