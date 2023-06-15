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WTA
15 июня 2023, 20:48 |
97
0

Ноттингем. Калинина вылетела из парного разряда

Украинка не сумела пробиться в четвертьфинал

15 июня 2023, 20:48 |
97
0
Ноттингем. Калинина вылетела из парного разряда
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вылетела и из парного разряда травяного турнира WTA в Ноттингеме. Вместе с француженкой Ализе Корне первая ракетка Украины в двух сетах проиграла американо-мексиканскому дуэту Эйжа Мухаммад/Джулиана Олмос. Матч продолжался 1 час и 6 минут.

1/8 финала. Парный разряд

Ализе Корне/Ангелина КалининаЭйжа Мухаммад/Джулиана Олмос – 4:6, 2:6

Это уже второе поражение Калининой за день. Также она сегодня вылетела из одиночного разряда, проиграв Хэрриет Дарт.

По теме:
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Ангелина Калинина – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Ноттингем Ангелина Калинина Ализе Корне
Источник Sport.ua
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